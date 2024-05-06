Benzin ve mazot fiyatlarında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Brent petrolde yaşanan değişikliklerin ardından araç sahiplerinin yüzünü güldürecek bir haber geldi. Motorine ve benzine indirim bekleniyor. Peki, benzin ve motorin fiyatlarında son durum ne? İşte, 6 Mayıs Pazartesi İstanbul, İzmir, Ankara güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları...