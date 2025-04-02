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        Haberler Gündem Politika AK Parti MYK üyelerinden boykot çağrılarına tepki | Son dakika haberleri

        AK Parti MYK üyelerinden boykot çağrılarına tepki

        AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri, boykot çağrılarına tepki olarak sosyal medya hesaplarından "MilliDestekVakti" etiketiyle paylaşımda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 22:16 Güncelleme: 02.04.2025 - 22:16
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        Boykot çağrısına tepki
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        AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, paylaşımında "Kendileri çalıp, kendileri mağduru oynayanlara meraklısı oldukları kırmızı kartı aziz milletimiz gösterdi. Türkiye'miz, halkımız, ticaretimiz ve milli ekonomimiz kazandı." ifadelerini kullandı.

        AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da "Boykot değil, esnafımız kazandı." vurgusu yaptı.

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da esnaf ziyareti sırasında çekilen fotoğraflarını paylaşarak, "hayırlı işler" dileğinde bulundu.

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş de "Tehdit, baskı ve dayatma kaybetti, millet kazandı. Esnafımızın, emekçimizin, alın teriyle geçinenlerin yanında dimdik duran herkes kazandı. Türkiye'nin birliğine, ekonomisine ve emeğine sahip çıkan herkese teşekkürler." paylaşımı yaptı.

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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, sosyal medya hesabından "BoykotDeğilMilliZarar" etiketiyle yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

        "CHP'nin siyasi mücadeleyi sokağa taşıma çabaları şimdi de ekonomimizi hedef alma girişimine dönüştü. 'Ekonomik boykot' çağrısı ile toplumda kutuplaşmaya zemin hazırlayanlara, ekonomimizin can damarı işletmelerimizi hedef alanlara milletimiz sandıkta gereken cevabı verecektir. Hizmet üretmeden, kriz ve kaosla toplumu yönlendirmeye çalışanlara karşı milletimizle birlikte esnafımıza, ekonomimize, ülkemize sahip çıkacağız."

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir ise "Biz bu yola milletimizle çıktık, milletimizle yürüyoruz. Milletimizle alışverişteyiz. Üreten, emek veren, alın teri döken her kardeşimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.

        - "Biz hep birlikte güçlü ve büyük Türkiye'yiz"

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, "Bu boykot anlayışı milli üretime vurulmak istenen bir darbedir. Milli birlik ve beraberlik anlayışıyla her zamanki basiret ve ferasetiyle boykota değil esnaf ve üreticimize destek veren necip milletimize yürekten teşekkür ediyoruz." paylaşımı yaptı.

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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ise her zaman esnafın yanında, milletin hizmetinde olduklarını vurguladı.

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, paylaşımında şunları kaydetti:

        "Türkiye'miz için üretiyor, Türkiye'miz için büyüyoruz. Bugün, milletimizin sağduyusu ve vatan sevgisiyle bir kez daha gördük ki, Türkiye’nin gücüne inanan milyonlarca insan var. Ekonomimize, esnafımıza ve üreticimize sahip çıkan, Türkiye'nin yarınlarına güvenle bakan tüm vatandaşlarımıza gönülden teşekkür ediyoruz. Zorluklara karşı kenetlenen, ticaretine ve istihdamına sahip çıkan bu büyük millet, her zaman olduğu gibi bugün de güçlü Türkiye'nin teminatı oldu. Hep birlikte üreterek, çalışarak ve dayanışmayla büyümeye devam edeceğiz. Türkiye'miz için, milletimiz için, geleceğimiz için yürüdüğümüz bu yolda kararlıyız. 'Türkiye Yüzyılı'nı Ticaretin Yüzyılı' yapacağız. Biz hep birlikte güçlü ve büyük Türkiye'yiz."

        AK Parti genel başkan yardımcıları Ömer İleri, Mustafa Şen, Fatma Betül Sayan Kaya ve Nihat Zeybekci de muhalefetin boykot çağrısına tepki göstererek, "MilliDestekVakti" etiketiyle paylaşımda bulundu.

        AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, "Boykot çağrılarına inat, biz esnafımızın, milli üreticimizin ve özellikle kadın girişimcilerimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.

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