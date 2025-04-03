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        Haberler Gündem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Fenerbahçe ve Galatasaray'a teşekkür

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Fenerbahçe ve Galatasaray'a teşekkür

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde açılan "En Büyük Ailemizin, Türkiye'mizin 2025 Aile Yılı Kutlu Olsun" pankartı nedeniyle Fenerbahçe ve Galatasaray'a teşekkür mesajı yayımladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 01:27 Güncelleme: 03.04.2025 - 01:27
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        Bakanlık'tan F.Bahçe ve G.Saray'a teşekkür
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medya hesabından Fenerbahçe ve Galatasaray'a teşekkür etti.

        Bakanlığın paylaşımında, "Bu akşam sahada sadece futbol değil, geleceğimizle olan bağımız da vardı. 'En Büyük Ailemizin, Türkiye'mizin 2025 Aile Yılı kutlu olsun.' Teşekkürler Fenerbahçe ve Galatasaray." ifadeleri yer aldı.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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        #Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
        #haberler
        #fenerbahçe
        #galatasaray
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