Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Fenerbahçe ve Galatasaray'a teşekkür
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde açılan "En Büyük Ailemizin, Türkiye'mizin 2025 Aile Yılı Kutlu Olsun" pankartı nedeniyle Fenerbahçe ve Galatasaray'a teşekkür mesajı yayımladı
Giriş: 03.04.2025 - 01:27 Güncelleme: 03.04.2025 - 01:27
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medya hesabından Fenerbahçe ve Galatasaray'a teşekkür etti.
Bakanlığın paylaşımında, "Bu akşam sahada sadece futbol değil, geleceğimizle olan bağımız da vardı. 'En Büyük Ailemizin, Türkiye'mizin 2025 Aile Yılı kutlu olsun.' Teşekkürler Fenerbahçe ve Galatasaray." ifadeleri yer aldı.
*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.
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