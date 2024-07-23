Aile hekimlerinden Meclis'e 'toplu sözleşme ikramiyesi' çağrısı

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Geçtiğimiz aylarda Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen 'toplu sözleşme ikramiyesi' tekrar meclise taşındı. 'Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi', TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından kabul edildi. Önümüzdeki günlerde Genel Kurul'da kabul edilmesi durumunda, Resmi Gazete'de yayımlanarak tekrar yürürlüğe girecek.

AHESEN Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, "Yetkili sendika toplu sözleşmelerde bugüne kadar memurların şartlarının bu kadar kötüleşmesine onay vermiştir. Bakanlık görüşmelerinde, masa başında, memurların enflasyon altında ezilmesine müsaade etmiştir. Yüce meclisin bu oyuna gelmeyeceğine inanmak istiyoruz. Liyakat sahibi vekillerimiz, Anayasa Mahkemesi'nin reddettiği yani Anayasamıza aykırı olduğu açık olan bu yasayı meclisten geçirmemelidir. Birkaç sendikaya üye olanlara ikramiye verip diğerlerine vermemek devlet geleneğine, hakka, hukuka ve vicdana uygun değildir. Verilecekse tüm memurlarımıza ayırt etmeden verilmelidir. Devletin herhangi bir sendikayı teşvik etmesi anlamına gelebilecek bir yasa kabul edilemez. Yasa geçse dahi yine aynı gerekçeyle Anayasa Mahkemesi'nden iptal edileceği açıktır."

"BARAJ HAKSIZLIĞINA SON VERİLMELİ" Bu duruma 80’den fazla sendika ile birlikte tepki verdiklerini belirten Dr. Kandemir, açıklamasına şöyle devam etti: "Sendikalı kamu görevlilerinin toplu sözleşme ikramiyesinden faydalanmasının önüne geçen baraj düzenlemesi, bazı sendikalara üye olanlara ikramiye verilip diğerlerine verilmemesi ile devlet geleneğine, hakka, hukuka ve vicdana aykırı bir durumu ortaya koyuyor."