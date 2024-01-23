Yeni yılda asgari ücrete yüzde 49 oranında zam yapıldı. Asgari ücret zammı ile beraber pek çok kalemde artış yaşanması sebebiyle Aile Destek Paketi'ne de zam beklentisi oluştu. Destekten yararlanan vatandaşlar "Aile Destek ödemeleri zamlandı mı, ne kadar oldu?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, konuya dair ayrıntılar...