Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Destek Programı Ocak ödemelerinin hesaplara yatırıldığını duyurdu. Aile Destek Paketi ödeme tarihleri kadar, ödemelere zam yapılıp yapılmayacağı da merak konusu oldu. Hatırlanacağı gibi Aile Destek ödemeleri geçtiğimiz yıl 850 TL-1250 TL olarak gerçekleşmişti. Peki, "Aile Destek Paketi ödemesi zamlandı mı, ne kadar oldu? Aile Destek Programı ödemeleri zamlı mı yatacak?" İşte Aile Destek ödemesine ilişkin tüm detaylar...