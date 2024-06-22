Ahmet Selim Kul yazdı: Montella'ya yazar

Montella’yı Arda Güler ve Kenan Yıldız’ı oynatmadığı için eleştirmiyorum.

Portekiz gibi güçlü bir rakibe karşı 2 genç oyuncuyu hamle oyuncusunu yapmasına saygı duyuyorum.

Montella’yı kazandığımız bir maçın ardından kadroda 4 değişiklik yaptığı için de eleştirmiyorum.

Tamamen farklı oyunların oynanacağı 2 maçta bu değişiklik sayısına da saygı duyuyorum.

Zaten oyuna çok kötü başladığımız ve genel planımızın kötü olduğu söylenemez ki Portekiz de öyle ahım şahım bir oyun oynamıyordu. İlk 20 dakika kafa kafaya oynayabileceğimiz bir atmosfer hissettik tribünde.

Burada kötü olan Montella’nın 2 oyuncuyu kadroya alması, yetmezmiş gibi Montella olmasa bu kadroda olma ihtimalleri yüzde 5 bile olmayan bu iki oyuncuyu aynı anda ilk 11’e koyma düşüncesidir. Bunun altında ülkemiz futbolunu hafife almasının da etkisi var. Dışarıdan bakan herkes için bu normal bir his olsa da milli takım teknik direktörünün bu hafife alması başımıza çok sıkıntılı işler açtı.

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Başabaş oynayacağımızı hissettik ama Yunus Akgün’ün etkisiz performanstan öte takımın çoğu hücum aksiyonunu ezmesi, kalite ve seviyesiyle sahada sırıtan tek oyuncu olması Portekiz’i rahatlattı, tehdit gücümüzü düşürdü. Hatta bu ekstra sahaya ait olmama durumu Barış Alper’e de sirayet etti. Hatta Yunus Akgün tercihi yüzünden bu sezon çok iyi performans sergilemese de bu takımın gediklisi ve Yunus’tan çok daha iyi bir performans sergilemiş Cengiz gibi şut ve orta tehditi yüksek, son dakikalarda şapkadan tavşan çıkarabilecek Cengiz de dışarıda kaldı. Basit bir hata değil Montella adına bu iki tercih...