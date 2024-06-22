Ahmet Selim Kul yazdı: Montella'ya yazar
A Milli Futbol Takımı, EURO2024'te oynadığı ikinci maçta Portekiz'e 3-0 kaybetti. Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatör Yardımcısı Ahmet Selim Kul, A Milli Takım'ın performansını değerlendirdi
Montella’yı Arda Güler ve Kenan Yıldız’ı oynatmadığı için eleştirmiyorum.
Portekiz gibi güçlü bir rakibe karşı 2 genç oyuncuyu hamle oyuncusunu yapmasına saygı duyuyorum.
Montella’yı kazandığımız bir maçın ardından kadroda 4 değişiklik yaptığı için de eleştirmiyorum.
Tamamen farklı oyunların oynanacağı 2 maçta bu değişiklik sayısına da saygı duyuyorum.
Zaten oyuna çok kötü başladığımız ve genel planımızın kötü olduğu söylenemez ki Portekiz de öyle ahım şahım bir oyun oynamıyordu. İlk 20 dakika kafa kafaya oynayabileceğimiz bir atmosfer hissettik tribünde.
Burada kötü olan Montella’nın 2 oyuncuyu kadroya alması, yetmezmiş gibi Montella olmasa bu kadroda olma ihtimalleri yüzde 5 bile olmayan bu iki oyuncuyu aynı anda ilk 11’e koyma düşüncesidir. Bunun altında ülkemiz futbolunu hafife almasının da etkisi var. Dışarıdan bakan herkes için bu normal bir his olsa da milli takım teknik direktörünün bu hafife alması başımıza çok sıkıntılı işler açtı.
Başabaş oynayacağımızı hissettik ama Yunus Akgün’ün etkisiz performanstan öte takımın çoğu hücum aksiyonunu ezmesi, kalite ve seviyesiyle sahada sırıtan tek oyuncu olması Portekiz’i rahatlattı, tehdit gücümüzü düşürdü. Hatta bu ekstra sahaya ait olmama durumu Barış Alper’e de sirayet etti. Hatta Yunus Akgün tercihi yüzünden bu sezon çok iyi performans sergilemese de bu takımın gediklisi ve Yunus’tan çok daha iyi bir performans sergilemiş Cengiz gibi şut ve orta tehditi yüksek, son dakikalarda şapkadan tavşan çıkarabilecek Cengiz de dışarıda kaldı. Basit bir hata değil Montella adına bu iki tercih...
DEFANSTA ENDİŞELERİMİZ ARTTI
Üzerine zaten derin sakatlık sıkıntısı yaşadığımız stoperdeki biri evlat iki oyuncumuzun da çok ama çok kötü oynamaları bizim adımıza güne dair umutları tüketti. Savunma anlamında bu maçta azalmasını beklediğimiz endişelerimiz kat kat artmış durumda. Çekya’ya karşı basit hata yapma lüksümüz kalmadı.
Takımımızın gücünü de seviyesini de bu skor anlatmıyor ama bu galibiyet çok net Montella’ya yazar. Zaten değişikliklerdeki isabetsizliğiyle bu faturayı bana çıkarmayan varsa da bana çıkarsın dedi adeta.
Portekiz’e yenilmek sorun değil. Ama böyle 3 farklı yenilmek son maç öncesi hiç iyi olmadı. Gruptan çıkma adına ipler hala elimizde olsa da eksi averaj başımızı ağrıtabilir. Çekya’yı yenerek averaj hesaplarına girmeyelim. Ve diğer tarafta Hollanda’nın lider olmasını umalım.