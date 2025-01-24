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        Haberler Bilgi Gündem AHMET BİRTAN EROL KİMDİR? Yeni Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol kaç yaşında, nereli ve hangi görevlerde bulundu?

        Ahmet Birtan Erol kimdir? Yeni Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol hayatı ve kariyeri

        Son dakika haberine göre; Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay görevden alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Mahmut Ay'ın yerine Ahmet Birtan Erol atandı. Bu gelişme sonrası "Ahmet Birtan Erol kimdir? Yeni Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?" soruları gündemdeki yerini aldı. İşte, Yeni Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol hayatı ve kariyeri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2025 - 08:07 Güncelleme: 24.01.2025 - 08:09
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        • 1

          Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay görevden alındı. Yerine gelen isim belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Mahmut Ay’ın yerine Ahmet Birtan Erol atandı. Atama kararı sonrası ‘’Ahmet Birtan Erol kimdir?’’ sorusu yanıt aramaya başladı. Peki, Yeni Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte, Ahmet Birtan Erol hayatı ve kariyeri...

        • 2

          AFYONKARAHİSAR EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NE AHMET BİRTAN EROL ATANDI

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de atama kararı yayımlandı.

          Karara göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay görevden alındı. Mahmut Ay'ın yerine Ahmet Birtan Erol atandı.

          Atama, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince yapıldı.

        • 3

          AHMET BİRTAN EROL KİMDİR?

          Ahmet Birtan Erol, 1. Sınıf Emniyet Müdürüdür.

          Ahmet Birtan Erol, 28 Mayıs 2019 tarihinden itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Koruma Daire Başkanı olarak görev yapmaktaydı.

        • 4
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