Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay görevden alındı. Yerine gelen isim belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Mahmut Ay’ın yerine Ahmet Birtan Erol atandı. Atama kararı sonrası ‘’Ahmet Birtan Erol kimdir?’’ sorusu yanıt aramaya başladı. Peki, Yeni Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte, Ahmet Birtan Erol hayatı ve kariyeri...