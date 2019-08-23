Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Avrupa Ligi'nde alınan 3-1'lik AEK galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, çok önemli bir avantaj elde ettiklerini belirterek şunları söyledi: "İyiydik. Rakibi baskı altında tuttuk. Skor geldikten sonra bizim açımızdan maç rahatladı. Turu getirecek bir skor. Fakat oynanmadan hiçbir maç kazanılmıyor. AEK'ya göre avantajlıyız. İnşallah Trabzon'daki maçı da geçer ve gruplara kalırız. Futbolun içerisinde her şey var. Trabzonspor artık mücadeleyi bırakmayan bir yapıya büründü. İyi bir skola gideceğimizi düşünüyordum fakat bu kadarını beklemiyorduk."