ADSL Fiber Nedir?

Asymmetric Digital Subscriber Line olarak tanımlanan, Türkçesi ise Asimetrik Sayısal Abone Hattı olan ADSL, esasında bakır kablolar yardımı ile veri aktarımı sağlayan bir hizmettir.

Telefon hatlarında çalışan bakır kablo çifti üzerinden veri aktarmayı kolaylaştırır ve hizmet kalitesini hızlandırır. Kısacası internet santrallerine en fazla 4 km uzaklıkta olan yerlere hızlı ve kolay bir hizmet sağlar. İnternet hizmeti olarak 16 Mbps oranına kadar geniş bir banta sahiptir.

VDSL Fiber Nedir?

VDSL; Very High Speed Digital Subscriber Line kelimelerin baş harferinden oluşan bir hizmettir. Türkçe karşılığı ise Çok Yüksek Hızlı Dijital Abone Hattı’dır. VDSL de tıpkı ADSL gibi bakır kablo aracılığı ile internet hizmetine zemin hazırlayan bir sistemdir. Aralarındaki en önemli fark ise VDSL hizmetinin santrale yakın olan kullanıcıların hızlı ve verimli bir şekilde hizmet almasını kolaylaştırmasıdır. Şöyle ki santralden gelen fiber hattın sonlandığı optik bağ ünitesi ile ev ve ofislere bağlı olan bakır hat üzerinden uygulanır.

ADSL Modem Özellikleri

Günümüzde internet hizmeti almak için ADSL modeme ihtiyaç duyulmaktadır. Peki, ADSL modem özellikleri nelerdir? Hem kablolu hem de kablosuz olarak iki seçeneğin yer aldığı ADSL modem, ev ve iş yeriniz için tercih edebileceğiniz bir hizmettir. ADSL modemde masaüstü ya da dizüstü bilgisayarınızı dilerseniz kablolu, dilerseniz kablosuz bir şekilde kullanabilirsiniz. 16 Mbps oranına kadar bant genişliği sağlayan ADSL modem ile eş zamanlı telefon hattı kullanabilirsiniz.

VDSL Modem Özellikleri

VDSL modem, ADSL modeme göre daha hızlı ve daha gelişmiş durumdadır.

Güçlü sinyali sayesinde kolay aktarım yapar. Aktarım yaptığı yerlere 100 Mbps’ye kadar hızlı bir ulaşım sağlar.

VDSL modem özelliklerinden biri de 300 metreye kadar 55 Mbps hıza ulaşması ve 1500 metreye kadar ise 13 Mbps hıza erişebilmesidir.

ADSL ve VDSL Moden Farkı

Pek çok kullanıcı ADSL ve VDSL modem farkını merak etmekte ve internet üzerinden araştırma yaparak konu hakkında bilgi edinmektedir. Her iki hizmet aynı amaç için üretilse de belli başlı konularda birbirinden farklı özelliklere sahiptir.

VDSL, ADSL’e göre update hızında 10 kat, download hızında ise 5 kat hızlıdır. Bu nedenle ADSL’e göre daha fazla tercih edildiği durumlar olur.

Her iki hizmette bakır kablolara kullanılsa da VDSL’de fiber kablolar da yer alıyor. Bu sayede VDSL’de internet hızında kayıp yaşanmıyor.

VDSL hizmeti, ADSL’e göre daha geniş bir bant aralığına sahiptir. Bant genişliği 100 Mbps’dir.

VDSL Modem ADSL Hatta Çalışır Mı?

Pek çok kullanıcı, “VDSL modem ADSL hatta çalışır mı?” sorusunun cevabını merak etmektedir. VDSL modem ADSL hatta çalışır ancak internet hızında düşme yaşanır.