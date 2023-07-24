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        Haberler Gündem Çipli kimliklerde seri numarası nerede yazar? Yeni kimlikte sıra no öğrenme: Aile sıra numarası nedir?

        Yeni kimlikte sıra no öğrenme: Aile sıra numarası nedir, nerede yazar?

        Yeni kimlik kartlarının hayatımıza girmesi ile birlikte vatandaşlar tarafından pek çok soru merak konusu olmuştur. Eski nüfus cüzdanlarının yerini yeni çipli kimlik kartları aldı ve bu durum bazı değişiklikleri de beraberinde getirdi. Belli başlı değişiklikler kafa karıştırıcı gibi görünse de kişilerin güvenliği maksimum seviyeye çıkarıldı. Pek

        Habertürk
        Giriş: 24.07.2023 - 12:50
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        Yeni kimlikte sıra no öğrenme
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        Yeni Kimliklerde Aile Sıra No Öğrenme

        Eski nüfus cüzdanlarında; sıra no, aile sıra no, cilt no gibi bilgiler yer almaktaydi. Son zamanlarda yeni kimlik kartı kullanmaya başlayanlar ise bu bilgilerin artık kimlik kartında olmadığını biliyor.

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        Yeni kimliklerde aile sıra no kaldırılmış durumdadır. Bunun en büyük nedenlerinden biri, kişinin güvenliğini koruma altına almaktir. Yine de yeni kimliklerde aile sıra no öğrenmek isteyenler için çeşitli alternatifler vardır.

        Aile Sıra No Nedir?

        Aile sıra no, aileye yeni katılan kişilerin sıraya koyulması durumudur. Baba tarafından kayda alınan bu bilgi üst soy olarak devam eder ve genellikle erkekler üzerinden yürür. Buna göre ailedeki herkesin bir sırası belirlenir. Aile sıra no, kadınların evlilik yapması durumda değişikliğe uğrar. Yani evlenen kadının babası tarafından sahip olduğu aile sıra no’su evlendiği kişinin üstüne geçer. Sistem yeni evli kadın için yeni bir aile sıra no belirler.

        Aile Sıra No Nerede Yazar?

        Eski nüfus cüzdanlarının arkasında yer alan bu bilgi, günümüzde uygulamaya giren yeni çipli kimlik kartında yer almamaktadır. Ancak bu bilgiler de tamamen silinmemiştir. Dileyenler farklı yollar ile bu bilgilerine ulaşabilir.

        Aile Sıra No Sorgulama

        Aile sıra numarasının yeni kimlik kartlarında bulunmamasından dolayı belli bir kesim tarafından tamamen kaldırıldığı düşünülmektedir. Bu bilgi, sadece kimlikte yer almaz ancak farklı alternetif yollar ile öğrenilebilir. E-Devlet üzerinden aile sıra no sorgulama işlemi gerçekleştirilebilir ve kişi bu bilgilerine kolayca ulaşabilir. Aşağıdaki adımları izleyerek hızlı bir şekilde aile sıra no, cilt no, sıra no gibi bilgilerinize ulaşabilirsiniz.

        • E-Devlet şifreniz ile siteye giriş yapın.
        • Arama butonuna “Kimlik Bilgilerim” yazın.
        • Çıkan sayfada aradığınız bilgileri görüntüleyebilirsiniz.
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