Adli tatil tarihleri: Adli tatil ne zaman başlıyor?
Temmuz ayının gelişiyle birlikte, adli tatilin başlayacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Bilindiği gibi adli tatil süresince nüfus kayıtları, iş sözleşmesi, velayet ve vesayet gibi birçok dava nöbetçi mahkemelerce görülmeye devam ediyor. Peki, "Adli tatil ne zaman başlıyor?" İşte 2025 adli tatil tarihleri...
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Adli tatil için geri sayım başladı. Adli tatil süresince bu tatile tabi olmayan davalar görülmeye devam edecek. Dava süreci devam edenler, adli tatilin başlayacağı tarihi gündemine aldı. Adli tatil, bilindiği gibi her yıl aynı tarihler arasında yapılmaktadır. Peki, "Adli tatil ne zaman başlıyor, hangi tarihte bitecek?" İşte adli tatilin başlayacağı tarih...
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ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE BİTECEK?
Adli tatil, her yıl aynı tarihler arasında yapılıyor.
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda "Adli tatil süresi" başlıklı 102. maddesinde: "Adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlar, 31 Ağustos'ta sona erer. Yeni adli yıl 1 Eylül'de başlar." ifadeleri yer alıyor.
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ADLİ TATİLDE GÖRÜLEN DAVALAR NELERDİR?
Adli tatil süresince bu tatile tabi olmayan davalar görülmeye devam edecek. Bunlar HMK 103. maddesine göre şu şekilde:İhtiyati tedbir, haciz ve delil tespiti, nafaka, soybağı, velayet, vesayet, iş davaları, ticari defterler veya kıymetli evrakların kaybolması ile ilgili işlemler, iflas, konkordato, sermaye şirketleri ve koop. yapılandırma işleri, tahkim, çekişmesiz yargı işleri, ivedi işler.
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