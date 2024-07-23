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        Haberler Gündem Güncel Adana ve Afyonkarahisar'da orman yangını | Son dakika haberleri

        Adana ve Afyonkarahisar'da orman yangını

        Adana'nın Feke ilçesinde orman, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde de ot ve çalıların bulunduğu alanda yangın çıktı. Ekipler her iki bölgedeki yangının kontrol altına alınması için müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 14:43 Güncelleme: 23.07.2024 - 16:04
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          Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi aralıksız sürüyor. Günün ilk yangın haberi Adana'nın Feke ilçesinden geldi.

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          Feke'nin Akkaya Mahallesi Abdiuşağı mevkisindeki ormanlık alanda saat 13.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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          İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile helikopter ve arazözler yönlendirildi.

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          Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

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          AFYONKARAHİSAR

          Adana'daki yangının kontrol altına alınması için yoğun mücadele verilirken, ikinci yangın haberde Afyonkarahisar'dan geldi.

          Yangın, öğle saatlerinde Şuhut ilçesine bağlı Koçyatağı köyündeki dağlık alanda çıktı.

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          Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında ot ve çalıların tutuşması ile alevler bir anda büyüyerek geniş bir alana yayıldı.

          İtfaiye ve orman işletme müdürlüğüne bağlı ekipler, arazözler ile müdahaleye başladı.

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