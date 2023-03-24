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Adana Osmaniye Arası Kaç Km?

1996 yılında yeniden il statüsüne kavuşan Osmaniye ile Akdeniz Bölgesi’nin tarihsel duraklarından Adana ilimiz birbirlerine komşu olan iki ildir. Komşu iller olduğundan dolayı bu iki ilimiz arasında ulaşım da kolay sağlanmaktadır. En merak edilen konulardan biri Adana ile Osmaniye ilimizin arasının kaç kilometre olduğudur. İki şehir arasındaki mesafe yaklaşık 102 kilometredir.

Adana Osmaniye Arası Kaç Saat?

Kullandığınız vasıtaya göre bölgeye varış süreleri değişebilmektedir. Araçla seyahat otobüsle seyahate göre daha kısa sürmektedir. İn – bin yapmadan sabit bir rotasyonda araçla çok daha kısa sürede ulaşım sağlayabilirsiniz. Adana ile Osmaniye arası araçla 1 saat kadardır. İki şehir arasındaki mesafe otobüsle ise 1 saat 16 dakika sürmektedir. İki şehir arasında uçakla ulaşım Osmaniye ilimizin havalimanına sahip olmadığından dolayı sağlanmamaktadır.

Osmaniye Adana Arası Arabayla Kaç Saat Sürüyor?

Araçla seyahat iki şehir arasında kısa mesafe bulunduğundan dolayı bir avantajdır. Hem konforundan ödün vermeden hem de kısa sürede Adana üzerinden Osmaniye ilimize varış sağlayabilirsiniz. Otobüsle ulaşım, yerleşim yerlerine uğradıkları ve belirli rotasyonda hareket ettikleri için araba yolculuğuna göre daha uzun sürebilmektedir. Bu sebeple iki şehir için en uygun ulaşım alternatifi araçla ulaşımdır. Adana’da Osmaniye ilimize kişisel aracınızla ortalama 1 saatte varış sağlayabilirsiniz.

Osmaniye Adana Otobüsle Kaç Saat Sürüyor?

Aracımız yoksa ve araç kiralama seçeneğinden de uzaksanız iki şehir arasında ulaşım yönünden en iyi alternatif otobüslerdir. Adana ile Osmaniye arasında aktif olarak sefer düzenleyen pek çok otobüs firması yer almaktadır. Otobüsle ulaşım, otobüs firmalarına göre farklılık göstermekle birlikte ortalama 1 saat 16 dakika kadar sürmektedir.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk