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Aksaray - Konya arası kaç km? Otobüsle ve arabayla Aksaray - Konya arası kaç saat?

Yolculuk süreleri en az yolculuğun kendisi kadar zaman zaman bizi strese sokmaktadır. Kaç saatte varış sağlayacağımız ve hangi ulaşım vasıtasını kullanacağımız kimi zaman aklımızı kurcalayan sorulardan biridir. Bu sorulardan en çok aklımıza takılan bir diğer detay da bulunduğumuz şehirle varış sağlayacağımız şehir arasının kaç kilometre olduğudur

Giriş: 24.03.2023 - 21:23 | Güncelleme: ABONE OL
Aksaray Konya Arası Kaç Km? Otobüsle ve Arabayla Aksaray Konya Arası Kaç Saat?
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Aksaray Konya Arası Kaç Km?

İç Anadolu’muzun önemli şehirlerinden biri olan Konya ile Aksaray şehrimiz komşu iki ildir. Harita üzerinden birbiri ardında konumlanmış bu işi şehir arasında başta araçla olmak üzere pek çok seyahat imkânı vardır. Genellikle bu iki şehir arasında eğitim, iş ve aile ziyaretleri sebebiyle seyahatler gerçekleştirilmektedir. Karayoluyla ulaşım yönünden hayli elverişli bir yapıya sahip olan bu iki şehir arasındaki yol mesafesi 150 kilometredir.

Aksaray Konya Arası Kaç Saat?

Aksaray ile Konya arasının kaç saat sürdüğünü merak ederiz ve bu cevabı öğrenmek için genelde internet ve mobil cep uygulamalarına başvururuz. İki şehir arasının kaç saat olduğu kullandığınız vasıtaya göre farklılık göstermektedir. İki şehir arasındaki yolculuk süresi özel araçla D300 karayolu üzerinden 1 saat 45 dakika kadar sürmektedir. Otobüsle iki şehir arasındaki yolculuk ortalama 2 saat kadar sürmektedir. Aksaray şehrimizde havalimanı bulunmadığından dolayı ancak şehre yakın havalimanlarına aktarmalı olarak uçuşlar sağlanmaktadır. Bu uçuşlar karayolları ulaşımına göre daha uzun sürdüğünden pek tercih edilmemektedir.

Konya Aksaray Arası Arabayla Kaç Saat Sürüyor?

Otobüsler belirli bir hız limitinde ve güzergâhında hareket eder. Kendi aracımızla seyahat ettiğimizde ise yol haritasını ve hız limitini kendimiz belirleriz. Bu konfor alanı dışına çıkmak istemeyen seyahat severler genellikle araçla ulaşımı tercih etmektedir. İki şehir arası arabayla 1 saat 45 dakika sürmektedir.

Konya Aksaray Otobüsle Kaç Saat Sürüyor?

Ülkemizin 81 iline de sefer imkânı sağlayan otobüs firmaları vardır. İki şehir arasında düzenlenen otobüs yolculukları da oldukça fazla rağbet görmektedir. Konya Aksaray arası ulaşım takriben 2 saat kadar sürmektedir.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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