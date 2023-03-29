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Bu noktada da sizlere oldukça önemli detaylardan bahsedeceğiz. Adana metro durakları 2023 yılında yenilendi mi? Adana metro durak isimleri, güzergahı, sefer saatleri ve istasyon haritası nedir? İşte bütün bu soruların cevapları aşağıda. Okuyun ve öğrenin.

Adana Metro Durakları

Adana metro durakları isimleri hakkında bilgi vermeden önce bu hattın biraz kısa olduğunu söyleyebiliriz. Toplamda 13 duraktan geçiyor ve gerçek zamanlı saatlerini denk getirebilmek için de internet sitesini kontrol edebilirsiniz.

Adana metro güzergahı şu şekilde:

- Ruh Sağlığı, Anadolu Lisesi, Huzurevi, Mavi Bulvar, Yurt, Yeşilyurt, Fatih, Vilayet, İstiklal, Kocavezir, Hürriyet İstasyonu, Cumhuriyet İstasyonu, Akıncılar İstasyonu

Eğer yolunu, gideceğiniz yer bu duraklardan geçiyorsa M1 metro hattını kullanabilirsiniz. Ama eğer hızlı bir toplu taşıma aracına ihtiyacınız varsa ve duraklarınız bunlardan birisi değilse, o zaman diğer toplu taşıma araçlarını kullanabilirsiniz.

Adana Metro Durakları Sefer Saatleri

Bir diğer merak edilen ve araştırılan konular arasında yer alan sefer saatleri de oldukça önemli. Adana metro hangi saatler aralığında çalışıyor?

- Metro hattı haftanın her günü 06.00’da başlıyor.

- Gece ise 23.00’a kadar devam ediyor.

- Canlı varış saatlerini de kontrol ederseniz rahatlıkla istediğiniz saatte seferi denk getirebilirsiniz.

Genelde iki sefer arası da 10- 15 dakika oluyor. Bazı durumlarda gecikmeler yaşanabilir ya da aksamalar olabilir. ama böyle durumlarda da çok fazla oynama olmayacaktır.

Buna ek olarak Adana metro durakları arası mesafe kaç dk sorusunun da cevabını verelim. İki durak arası ortalama 2 ya da 3 dakika sürüyor. Eğer bir gecikme ya da sorun yaşanmazsa da ilk duraktan bindiğinizde son durağa kadar 30- 35 dakikalık bir yolculuk oluyor.

Adana Metro Ücretleri

Asıl önemli konulardan bir başkası da Adana metro ücretlerinin ne kadar olduğudur. Güncellenen ve belirlenen fiyatlara göre çoğu belediye otobüs hattı ve metro aynı fiyat.

- Eğer öğrenci basıyorsanız 3 TL,

- Tam bilet basıyorsanız da 6 TL alınıyor.

- Sivil kartınız varsa da 7 TL basıyorsunuz.

Buna ek olarak otobüs hatları bölgesine göre fiyat farklılığıyla karşımıza çıkıyor. Her hattın fiyatı ortalama aynıdır ama genelde 6 ve 9 TL arasında değişiyor.

Bütün bunlar göz önüne alındığında Adana metro durakları 2023 yılı için ücretleriyle birlikte bilinmeli. Böylece siz metroya bindiğinizde ne kadar para ödemeniz gerektiğini bildiğinizde en azından kartınıza yüklemeyi de ona göre yapabilirsiniz.

Adana Metro Durakları İstasyon Haritası

Eğer bölgeye yeni geldiyseniz ve hangi yöne gitmeniz gerektiğini bilmiyorsanız endişe etmenize gerek yok. Bu noktada interneti ve kendi web sitesini kullanarak rahatlıkla nereye gitmeniz gerektiğini bulabilirsiniz.

İşte sizlere Adana metro durakları hakkında bilmeniz gereken bütün bilgileri aktardık. Eğer metro duraklarının güzergahını daha net görmek istiyorsanız haritaları kullanabilirsiniz. Böylece yol tarifi de alarak doğru yönde olup olmadığınıza bakabilirsiniz. Adana metro durakları istasyon haritası bu konuda çok işe yarıyor.

Genel olarak bütün metro istasyonlarında metro duraklarının ismi yazılıdır. Gideceğiniz yeri öğrendiyseniz ya da zaten biliyorsanız buraları rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Adana metro duraklarını bilmenin yanı sıra ücretlerini de bilirseniz ve unutmazsanız, yanınızdaki kartı herhangi bir endişe yaşamadan kullanabileceksiniz. Eğer yine de tereddüt ettiğiniz bir konu varsa çevredeki yerlilere sorabilirsiniz.

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos