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Tramvay durakları 2023: İstanbul Kabataş-Bağcılar tramvay durakları, isimleri ve güzergahı

İstanbul’un tramvay duraklarını orada yaşayan birisi mutlaka çok iyi biliyordur. Ama buna rağmen bilmeyen kişiler de bulunuyor. Şimdi sizlere bütün detaylarıyla tramvay duraklarından bahsedeceğiz. Düzenli kullananlar için faydalı bir yazı olacak.

Giriş: 29.03.2023 - 16:40 | Güncelleme: ABONE OL
Tramvay Durakları 2023: İstanbul Kabataş-Bağcılar Tramvay Durakları, İsimleri ve Güzergahı
HABERTURK.COM

İşte tramvay durakları 2023 bilgisi… İstanbul Kabataş- Bağcılar tramvay durakları, isimleri ve güzergahı ile ilgili bilmeniz gerekenler…

Okuyun ve hepsini öğrenin.

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Durakları ve İsimleri

İstanbul tramvay durakları dediğimizde öncelikle T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattı entegrasyonu, çalışan insanlar, öğrenciler ve diğer tramvay kullanıcıları için oldukça önemli. İstanbul’da en çok kullanılan hatlardan birisi T1 Kabataş- Bağcılar tramvay hattıdır.

Şimdi gelin hep birlikte detaylarıyla T1 Kabataş- Bağcılar tramvay durakları ve isimleri neler bunlara bakalım:

  • - Bağcılar, Güneştepe, Yavuzselim, Soğanlı, Akıncılar, Güngören, Merter Tekstil Merkezi, Mehmet Akif, Zeytinburnu, Mithatpaşa, Seyitnizam- Akşemsettin, Merkezefendi, Cevizlibağ, Topkapı, Pazartekke, Çapa- Şehremini, Fındıkzade, Haseki, Yusufpaşa, Aksaray, Laleli- İstanbul Ü., Beyazıt- Kapalıçarşı, Çermberlitaş, Sultanahmet, Gülhane, Sirkeci, Eminönü, Karaköy, Tophane, Fındıklı- Mimar Sinan Ü. – Kabataş

Bu istikamette gidecekseniz tramvay duraklarına bakabilirsiniz. Hangisinde inmeniz gerektiğini bilirseniz doğru durağı denk getirebilirsiniz.

Buna ek olarak T1 Kabataş- Bağcılar tramvay hattı entegrasyonu çok sayıda güzergahı birbirine bağlıyor. Böylece diğer toplu ulaşım araçlarına da aktarma yapılabiliyor.

  • - Eminönü İstasyonu’nda deniz işletmeleriyle, Sirkeci İstasyonu’nda da Marmaray işletmesine aktarma yapılabiliyor.
  • - Aynı şekilde diğer istasyonlardan da aktarma imkanınız sağlanıyor.

T2 Taksim-Tünel Tramvay Durakları ve İsimleri

Bir diğeri de T2 Taksim- Tünel tramvay hattıdır. Bu hattı kullanacak olanlar da hemen bu durakları öğrenmeli ve hangi istasyonda ineceğinizi bilmelisiniz.

İşte bu hattan geçen durakların isimleri:

  • - Taksim, Hüseyin Ağa Camii, Galatasaray Lisesi, Odakule ve Tünel.

T2 Taksim-Tünel tramvay hattı diğer hatlara göre biraz daha kısadır ama son derece önemlidir.

Bu hat, nostaljik bir hat olarak geçiyor ve en merkezi noktalarından Beyoğlu ve İstiklal Caddesi’nde yenilenmiş bir hattır.

Sonrasında da Taksim- Tünel Nostaljik Tramvay Hattı olarak rotasına devam etmeye başladı.

T3 Kadıköy-Moda Tramvay Durakları ve İsimleri

T3 hattı da en az diğerleri kadar önemli ve değerli bir hattır. T3 Kadıköy- Moda tramvay hattının geçtiği duraklar ve isimleri neler?

Şimdi bu durakları sizlerle paylaşacağız. Eğer merak ediyorsanız okumaya devam edin.

  • - İskele Cami, Çarşı, Altıyol, Bahariye, Kilise, Moda İlkokulu, Moda Caddesi, Rıza Paşa, Mühürdar, Damga Sokak, Kadıköy İDO.

Hangi durakta ineceksiniz? T3 tramvay hattı gideceğiniz yöndeyse mutlaka bu hattı kullanmanız gerektiğini unutmayın. Binmeden önce duraklarına bakın gideceğiniz istikametten geçip geçmediğini kontrol edin.

Yanlış bir hatta bindiğinizde kendinizi çok farklı bir yerde bulabilirsiniz. Bu yüzden dikkatli olmalısınız.

T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Durakları ve İsimleri

Gelelim bir diğer istikamete… T4 Topkapı- Mescid-i Selam tramvay duraklarının hangileri olduğuna da bir bakalım.

Oldukça uzun bir istikamet olan bu hattın geçtiği duraklar işte şu şekilde:

  • - Mescid-i Selam, Cebeci, Sultançiftliği, Hacı Şükrü, 50.yıl Baştabya, Cumhuriyet Mahallesi, Kiptaş- Venezia, Karadeniz, Taşköprü, Ali Fuat Başgil, Bosna Çukurçeşme, Sağmalcılar, Uluyol Bereç, Rami, Topçular, Demirkapı, Şehitlik, Edirnekapı, Vatan, Fetihkapı, Topkapı.

Hangi durakta inecekseniz bir önceki durağı bilin ki erkenden kalkın. Çünkü biliyorsunuz ki tramvaylar her zaman dolu oluyor.

T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Durakları ve İsimleri

T5 Cibali- Alibeyköy Cep Otogarı tramvay duraklarından da bahsedelim.

  • - Cibali, Fener, Balat, Ayvansaray, Feshane, Eyüpsultan Teleferik, Eyüpsultan Devlet Hastanesi, Silahtarağa Mahallesi, Üniversite, Alibeyköy Merkez, Alibeyköy Metro İstasyonu, Alibeyköy Cep Otogarı..

İşte sizlere kolaylık sağlaması amacıyla İstanbul tramvay duraklarını, hatlarını ve isimleri aktardık. Böylece hangi yöne gidecekseniz binmeniz gereken hattı daha iyi biliyorsunuz.

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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