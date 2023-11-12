Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert: 0-0 doğru bir skordu

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Süper Lig´in 12´nci haftasında Adana Demirspor, sahasında Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Oyuncularının performansından memnun olduğunu belirten Patrick Kluivert, "Maçın ilk 20 dakikasında Fenerbahçe bizden daha üstün bir oyun sergiledi. Sonrasında maça ortak olduk ve maçın gidişatını yönlendirmeye başladık. Kendi evimizde hücum ağırlıklı futbol oynamayı seven bir takımız. İkinci yarının başlarında değerlendiremediğimiz pozisyonlarımız vardı. Güzel şutlarımız da oldu. Performanslara bakacak olursak; 0-0 doğru bir skordu. Tabi ki bu durum bizi memnun etmiyor. Biz kazanmayı seven bir takımız" dedi.

"GALİBİYET SERİSİNİ DEVAM ETTİREMEDİK" Tempolu bir maçta hakemlerle alakalı soru işaretlerinin olabileceğini kaydeden Kluivert, "Oyun geneline bakarsak, hakemlerle alakalı bir şey söyleyemeyiz. Ben hoca olarak dominant bir futbol oynatmayı seven ve isteyen biriyim. Fenerbahçe´ye de saygı duyuyoruz. İyi bir takıma sahipler. Bizim kalitemiz de oldukça iyi. Galibiyet serisini devam ettiremediğimiz için mutsuzum" diye konuştu.