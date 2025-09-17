Habertürk
        Adana'da 2 ayrı silahlı saldırıda 2 kişi öldü | Son dakika haberleri

        Adana'da 2 ayrı silahlı saldırıda 2 kişi öldü

        Adana'da iki ayrı silahlı saldırı olayında 32 yaşındaki Sedat Oyunlu iş yerinin önünde, 49 yaşındaki Eser Barış ise evinin önünde vurularak öldürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2025 - 07:03 Güncelleme: 17.09.2025 - 07:18
        Adana'da çalıştığı spot mobilya dükkanının önünde motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğrayan Sedat Oyunlu (32), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre; olay, dün akşam saat 19.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde meydana geldi. Çalıştığı spot mobilya dükkanının önüde bekleyen Sedat Oyunlu'nun yanına yaklaşan ve başlarında kask bulunan motosikletli iki şüpheli, Oyunlu'ya tabancayla ateş açıp, kaçtı. Oyunlu kalçasına isabet eden kurşunla kanlar içinde kalırken, yaralı halde otomobiline binerek Adana Şehir Hastanesi'ne gitti.

        Burada tedaviye alınan Sedat Oyunlu, doktorların müdahalesine rağmen gece saatlerinde hayatını kaybetti. Oyunlu'nun cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

        Polis, kaçan saldırganları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

        EVİNİN ÖNÜNDE UĞRADIĞI TABANCALI SALDIRIDA ÖLDÜ

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Eser Barış (49) hayatını kaybetti.

        Olay, bugün saat 03.30 sıralarında merkez Ziyapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. 7 katlı apartmanın 1'inci katında oturan Eser Barış, evine çıkmak için giriş binanın kapısına yaklaştığı sırada, yanına gelen kimliği belirsiz bir kişinin tabancalı saldırısına uğradı.

        Göğsüne isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Barış, kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan olayın ardından kaçarken, silah sesini duyup dışarı çıkan Barış'ın yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        DHA'nın haberine göre; olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Eser Barış'ın öldüğü belirlendi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Barış'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Cinayet şüphelisini yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.

        #adana
        #Son dakika haberler
        #Seyhan
        #Yüreğir
