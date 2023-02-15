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Adalet Bakanlığı'ndan "deprem enkazları nasıl kaldırılıyor" açıklaması

Adalet Bakanlığı, 600 uzman bilirkişinin deprem bölgesinde görevlendirildiğini belirterek, "Bilirkişi çalışması ve numune alma işlemleri Cumhuriyet Başsavcılıklarımız nezaretinde etkin ve hızlı bir şekilde sürdürülmekte, bilirkişi incelemesi yapıldıktan sonra enkazlar kaldırılmaktadır" denildi

Giriş: 15.02.2023 - 11:35 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika deprem haberleri: Adalet Bakanlığı'ndan
HABERTURK.COM

Adalet Bakanlığı, “Deliller toplanmadan enkazlar kaldırılıyor” iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında, "Bilirkişi çalışması ve numune alma işlemleri Cumhuriyet Başsavcılıklarımız nezaretinde etkin ve hızlı bir şekilde sürdürülmekte, bilirkişi incelemesi yapıldıktan sonra enkazlar kaldırılmaktadır" denildi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran iki deprem sonrası arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Adalet Bakanlığı, “Deliller toplanmadan enkazlar kaldırılıyor” iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında 'Deliller toplanmadan enkazlar kaldırılıyor' şeklinde yer alan haberler ile ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur" denildi.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"06/02/2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremin ardından Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından bugüne kadar 478 Cumhuriyet savcısı geçici yetki ile deprem bölgesindeki il ve ilçelerde görevlendirilmiştir.

Depremin ardından yıkılan binalarla ilgili sorumlulukları bulunan kişilerin tespiti amacıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca derhal soruşturma işlemlerine başlanılmıştır.

Bu soruşturmalar kapsamında arama kurtarma faaliyetlerinin tamamlandığı binalarda Cumhuriyet savcısı nezaretinde yapılan, bilirkişi ve olay yeri incelemeleri ile numune alma işlemleri Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis illeri ile Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde tamamlanmıştır.

Deprem bölgesinde bilirkişi incelemesi ve numune alma işlemlerinde inşaat mühendisi, mimar, jeoloji mühendisi ile karot örneği alımı için yaklaşık 600 uzman bilirkişi görevlendirilmiştir.

Bilirkişi çalışması ve numune alma işlemleri Cumhuriyet Başsavcılıklarımız nezaretinde etkin ve hızlı bir şekilde sürdürülmekte, bilirkişi incelemesi yapıldıktan sonra enkazlar kaldırılmaktadır."

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