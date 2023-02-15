Kahramanmaraş'ta 227. saatte mucize oldu!

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Türkiye, 6 Şubat sabahı saat 04.17'de Kahramanmaraş Pazarcık'tan gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin acısıyla sarsıldı. Bu acıdan 9 saat sonra ise saat: 13.24'te Elbistan'da yaşanan 7.6'lık depremle ikinci kez yüreklere ateş düştü.

227. SAATTE ENKAZDAN SAĞ ÇIKARILDI Kahramanmaraş’ta Kalkan Apartmanının enkazından 74 yaşındaki Cemile Kekeç, depremin 10. gününde 227. saatte sağ olarak çıkarıldı.

BÜYÜK SEVİNÇ YAŞANDI DHA'da yer alan habere göre yapılan çalışma sonucu 74 yaşındaki Cemile Kekeç'e ulaşıldı. Ekipler, Cemile Kekeç ile temas kurunca büyük sevinç yaşadı. Bir arama-kurtarma personeli, "Bir mucize oldu. 10'uncu günde bir mucize oldu. Teyzemizi alacağız inşallah" diyerek ağladı.

"İŞ MAKİNESİNİN KEPÇESİYLE TAŞINDI" Cemile Kekeç, enkazdan çıkarıldıktan sonra iş makinesinin kepçesine konularak ambulansa taşındı. Cemile Kekeç, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

DEPREMİN 10'UNCU GÜNÜNDE "UMUT" Depremin üzerinden 9 gün geçmesine rağmen, birçok kişi deprem bölgesinde enkaz altındaki akrabalarının yaşadığı umudunu taşıyor.

7 KATLI BİNANIN ENKAZINDAN ÇIKARILDI AA'da yer alan habere göre Kahramanmaraş depremlerinin 222. saatinde, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde sürdürülen arama kurtarma çalışmaları sonucu 42 yaşındaki Melike İmamoğlu sağ olarak enkazdan çıkarıldı.

BİR KİŞİNİN CANLI OLDUĞU SAPTANDI Alınan biliye göre, Bursa'dan gelen arama kurtarma ekiplerince Hayrullah Mahallesi'ndeki Özdemirler Apartmanı enkazında sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında bir kişinin canlı olduğu tespit edildi.

SAĞLIK EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ Ekiplerin çalışmaları sonucu depremin 10. gününde enkazdan çıkarılan Melike İmamoğlu, yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerine teslim edildi.

Haberi Hazırlayan : Alper Uruş