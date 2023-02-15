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Son dakika haberi 30 rehber can vermişti! 4 kişi gözaltına alındı!

30 turizm rehberinin hayatını kaybettiği Adıyaman'daki İsias Otel'in deprem nedeniyle yıkılmasına ilişkin soruşturma kapsamında otel sorumlusu 4 kişi gözaltına alındı.

Giriş: 15.02.2023 - 10:55 | Güncelleme: ABONE OL
Depremler son dakika: 30 rehber can vermişti! 4 kişi gözaltına alındı! - Son dakika haberleri
30 rehber can vermişti! 4 kişi gözaltına alındı!
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Adıyaman'daki, 30 rehberin öldüğü ve 12 rehberin yaralandığı İsias Otel'in, depremde yıkılmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında otel sorumlusu 4 kişi gözaltına alındı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

AA'da yer alan habere göre Adıyaman Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan İsias Otel ile ilgili basında ve kamuoyunda yanlış bilgilerin aktarıldığı belirtildi.

"OTEL SORUMLULARI GÖZALTINDA"

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bahsi geçen otel sorumluları ile ilgili derhal soruşturma başlatılmış olup gerekli tüm inceleme ve araştırmalar titizlikle yapılmaktadır. Soruşturma kapsamında şu aşamada otel sorumluları olan Ahmet Bozkurt, Efe Bozkurt, Amine Bozkurt ve Şule Özbek yakalanmış olup, gerekli işlemleri için Adıyaman ilimize intikalleri sağlanmaktadır. Sorumlulukları bulunan olası diğer şüpheli/şüpheliler için çalışmalarımız titizlikle devam etmekte ve tüm tedbirler alınmaktadır."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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