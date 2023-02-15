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1800 yıl önce Roma dönemine ait o köprüde hasar yok!

Türkiye'yi sarsan 6 Şubat'taki Kahramanmaraş depremlerinin ardından Adıyaman'ın Kahta ilçesi sınırlarında bulunan Roma dönemine ait, 1800 yıl önce inşa edilen Cendere Köprüsü, ayakta kalmayı başardı

Giriş: 15.02.2023 - 12:04 | Güncelleme: ABONE OL
1800 yıl önce Roma dönemine ait o köprüde hasar yok! - Son dakika haberleri
1800 yıl önce Roma döneminde yapılmıştı! O köprüde hasar yok!
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AA

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden dolayı çok sayıda yapı yıkıldı.

1800 YILLIK CENDERE KÖPRÜSÜ

AA'da yer alan habere göre Adıyaman'ın Kahta ilçesi sınırlarında yer alan Roma İmparatoru Septimius Severius (M.S. 192-211) zamanında 16. Lejyon tarafından Cendere Çayı üzerine inşa edilen tarihi köprü deprem felaketinde zarar görmedi.

120 METRE UZUNLUĞUNDA, 30 METRE YÜKSEKLİĞİNDE

92 büyük blok kesme taştan yapılan, 120 metre uzunluğunda, 30 metre yüksekliğinde ve 7 metre genişliğinde, iki kaya üzerine oturtulmuş, harç kullanılmadan yapılan tarihi köprünün ayaktaki hali dikkati çekti.

120 METRE UZUNLUĞUNDA, 30 METRE YÜKSEKLİĞİNDE

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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