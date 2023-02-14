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Depremin 9. günü 207. saatte mucize!
Yüreklerimizi kavuran Kahramanmaraş'taki depremlerin ardından, arama kurtarma çalışmalarında 8 gün geride kalırken Kahramanmaraş'ta Pınar Apartmanı'nın enkazından 17 yaşındaki Muhammed Enes Yeninar ve 21 yaşındaki ağabeyi Baki Yeninar çıkarıldı. Adıyaman'da da 18 yaşındaki Muhammed Cafer Çetin, depremin 198. saatinde enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Hatay'da 26 yaşındaki Emine Akgül, depremin 201. saatinde enkazdan sağ kurtarıldı. Akgül, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kahramanmaraş'taki Seçkinler Apartmanı'nda da üç kız kardeş olan 17 yaşında Şevval Zeynep, 15 yaşında Hayriye Zişan ve 12 yaşındaki Ecrin'e ulaşmak için koridor oluşturuldu. Kahramanmaraş'ta İsabey Apartmanı'nın enkazından 35 yaşındaki kadın da, depremin 205. saatinde kurtarıldı. Akşam saatlerinde bir müjdeli haber de Adıyaman'dan geldi. Depremin 207. saatinde Adıyaman'da bir mucize daha yaşandı. 12 yaşındaki Berat Yücel enkazdan kurtarılarak çıkarıldı
Türkiye'yi 6 Şubat'ta sarsan 7.7 büyüklüğündeki Pazarcık ve 7.6'lık Elbistan depremlerinin ardından bir hafta geride kalırken, umutlandıran haberler gelmeye devam ediyor.
MUCİZELİ HABER ADIYAMAN'DAN GELDİ
Kahramanmaraş depreminin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarından müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Depremin 207. saatinde Adıyaman'da ekipler, biri çocuk 2 kişiyi daha kurtarak büyük sevinç yaşattı.
Adıyaman'da yıkılan binaların enkazındaki arama kurtarma çalışmalarını sürdüren ekipler, Alitaş Mahallesi'ndeki Merve Apartmanı'nın enkazında Berat Yücel'e ulaştı. 12 yaşındaki Berat depremden 207 saat sonra sağ olarak çıkarıldı ve hemen ambulansla hastaneye kaldırıldı. (AA)
205. SAATTE MUCİZE YAŞANDI
Kahramanmaraş'ta İsabey Apartmanı'nın enkazından 35 yaşındaki kadın da, depremin 205. saatinde kurtarıldı.
Hayrullah Mahallesi'nde yıkılan İsabey Apartmanı'nın enkazında çalışma yapan JAK timi, Ayşegül Bayır ile iletişim kurdu. Kadına ulaşabilmek için çalışmalara başlayan ekipler, yaklaşık 5 metre tünel açtı.
Kadına ulaşılmasının ardından sağlık ekipleri tünelden geçerek yaralıya serum takarak müdahale etti. Ayşegül Bayır daha sonra enkazdan çıkarıldı.
Depremden 205 saat sonra kurtulan Ayşegül Bayır, akrabalarını ve kurtarma ekiplerini sevindirdi. Ekipler kadını alkışlarken, akrabaları da sevinç gözyaşları döktü.
Ambulansa konulan kadın, hastanede tedavi altına alındı.
Öte yandan Binbaşı Ali Kaspak, AA muhabirine, "JAK timleri olarak çok mutluyuz, bize de umut oldu. Tekrar yeni canları kurtarmak için canla başla mücadele ediyoruz. Bütün milletimizin içi ferah olsun. Son vatandaşımızı çıkarana kadar buradayız." diye konuştu.
15 YAŞINDAKİ ÇOCUK DA SAĞ OLARAK ÇIKARILDI
KKTC’de konuşlu 28’inci Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı'nın Arama Kurtarma Birliği ile Türkiye Taş Kömürü Kurumu madencileri tarafından Antakya'da 15 yaşında Sıba Eburas isimli çocuk da enkazdan sağ olarak kurtarıldı.
KAHRAMANMARAŞ'TA 2 KARDEŞ MUCİZESİ
Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde depremin 198'inci saatinde 2 kardeş mahsur kaldığı binanın enkazından çıkarıldı. Sütçü İmam Mahallesi Salman Zülkadiroğlu Bulvarı'nda yıkılan Pınar Apartmanı'nın enkazında çalışma yapan çok sayıda arama kurtarma ekibi, geçen perşembe ısı taraması ve dinleme yaptı.
5 METRE TÜNEL AÇILDI
AA'da yer alan habere göre Gölcük Tersanesi ile JAK timleri ve Ankara 3. Hava İstihkam Hava İnşaat Taburu o günden bu yana enkazda arama çalışması yürüttü. Binadan ses duyulması üzerine belirlenen noktada yaklaşık 5 metre tünel açıldı. Ekiplerin 2 kişiyle sesli temas kurmasının ardından JAK timindeki 2 arama köpeği çalışmalara katıldı.
SABAHA KADAR DURMADAN ÇALIŞILDI
Geceden bu yana sürdürülen yoğun çalışmalar hiç durmadan sabaha kadar devam etti. Gün aydınlanınca depremin 198. saatinde önce 17 yaşındaki Muhammed Enes Yeninar'a, ardından da ağabeyi 21 yaşındaki Baki Yeninar'a ulaşıldı.
Tünelden içeri alınan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından enkazdan çıkarılan kardeşler, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
"KURTARDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ"
Kardeşlerin enkazdan çıkarılması sırasında yakınları gözyaşı döktü, kurtarma ekipleri de birbirine sarıldı.
Gölcük Tersanesinden gönüllü olarak kurtarma çalışmasına katılan Arif Morkan, "İçeriden duvara vurma sesleri geldi. Daha sonra JAK timleri köpekleri sırayla içeriye girdi. Günlerdir uğraşıyorduk, 2 kişiyi kurtardığımız için mutluyuz" diye konuştu.
ADIYAMAN'DAN DA MUCİZE HABERİ
Adıyaman'da yıkılan binanın enkazında kalan 18 yaşındaki Muhammed Cafer Çetin, 198 saat sonra enkaz altından sağ kurtarıldı.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde etkilenen Adıyaman'da yıkılan binaların enkazlarındaki arama kurtarma çalışmaları gerçekleştirildi.
198 SAAT SONRA ENKAZDAN ÇIKARILDI
Türk Silahlı Kuvvetleri arama kurtarma ekipleri, Zonguldak maden işçileri, UMKE ve diğer ekipler, Cumhuriyet Mahallesi Abdul Musa Caddesi 25134 Sokak'taki 7 katlı Fırat Sitesi'nin enkazında 18 yaşındaki Muhammed Cafer Çetin'e ulaştı.
Ekipler, Çetin'i enkazdan 198 saat sonra kurtardı. Çetin, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Erzincan'da 13 Mart 1992'de meydana gelen depremde enkaz altında kalan hemşire Nurcan Eraslan 187 saat sonra kurtarılmıştı.
HATAY'DA 201. SAATTE MUCİZE
Hatay'da Cebrail Mahallesi Selvi Apartmanı enkazında çalışma yapan Zonguldak'tan bölgeye giden Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesine bağlı madenciler ve diğer arama kurtarma ekipleri, 26 yaşındaki Emine Akgül'e ulaştı.
Ekipler, öğretmen olduğu belirtilen Akgül'ü enkazdan 201 saat sonra kurtardı. Akgül, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
SEÇKİNLER APARTMANI'NDA 3 KARDEŞ
Kahramanmaraş'taki Seçkinler Apartmanı'nda ses gelmesi üzerine başlatılan arama kurtarma çalışması milim milim titizlikle gerçekleştirildi.
ENKAZDA KORİDOR OLUŞTURULDU
Enkazda gerçekleştirilen hassas dinlemenin ardından üç kız kardeş olan 17 yaşında Şevval Zeynep, 15 yaşında Hayriye Zişan ve 12 yaşındaki Ecrin'e ulaşmak için koridor oluşturulduğu belirtildi.
'SESİMİ DUYAN VAR MI' ÇAĞRISINA YANIT VERDİLER
Enkaz altındaki 3 kız kardeş, kendilerine ulaşmaya çalışan askerin 'sesimi duyan var mı' çağrısına betona 3 kez vurarak yanıt verdi.
HATAY'DA BURÇAK APARTMANINDA İKİ MUCİZE
Tokat AFAD ekibi, Hatay'da Burçak Apartmanı'nda 40 yaşlarındaki Suriyeli Dima Dabul isimli kadını enkazdan sağ olarak çıkartıp sağlık ekiplerine teslim etti.
AYNI YERDE 204. SAATTE BİR SURİYELİ DAHA KURTARILDI
202'nci saatte gelen kurtarma operasyonunun ardından aynı yerde yine ses alındığı öğrenildi. Çalışmalar devam ediyor. 204. saatte Muna Dabul adlı yabancı uyruklu kadın, binanın enkazından sağ çıkarıldı. Dabul, hastaneye kaldırıldı.
İSKENDERUN'DA DA ÇALIŞMA VAR
Hatay’ın İskenderun ilçesinde Eda Apartmanı’nın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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Depremden son dakika haberi | Depremin 9. günü 207. saatte mucize! - Son dakika deprem haberleri/depremden-son-dakika-haberi-depremin-9-gunu-207-saatte-mucize-son-dakika-deprem-haberleri-3565449
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