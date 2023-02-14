Hatay'da depremden kurtuldu! Kütahya'da yangında öldü!

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Hatay İskenderun'daki evleri hasar gören Necip Çakmak (63), eşi Sönmez, çocukları Besim ve Kübra Nur'u da yanına alarak, Kütahya Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan diğer kızı Fatma Çakmak'ın yanına geldi.

Dumandan etkilenen aile üyeleri, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ancak Necip Çakmak, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Depremden kurtulup Kütahya´daki yangında hayatını kaybeden Necip Çakmak için dünürleri Ramazan Ağır´ın yaşadığı Eskişehir´de cenaze namazı kılındı. Odunpazarı ilçesine bağlı Kırmızıtoprak Mahallesi Alem Camii´ndeki cenazeye Çakmak ve dünürleri Ağır ailesinin yanı sıra çok sayıda kişi katıldı. İkindi namazının ardından cenaze namazı kılınan Necip Çakmak, Asri Mezarlığı´nda toprağa verildi.