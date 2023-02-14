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14 kişi ölmüştü! Proje sorumlusu yakalandı!

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde depremde yıkılan ve 14 kişinin öldüğü Özabacılar Apartmanının proje sorumlusu O.E., İstanbul'da yakalandı. Zanlının Şanlıurfa'ya sevk edileceği öğrenildi

Giriş: 14.02.2023 - 11:51 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberler: 14 kişi ölmüştü! Proje sorumlusu yakalandı! - Depremler son dakika
AA

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Haliliye ilçesinde depremde 14 kişinin yaşamını yitirdiği Özabacılar Apartmanı'nın enkazında teknik inceleme yapıldı.

PROJE SORUMLUSU TESPİT EDİLDİ

AA'da yer alan habere göre inceleme sonucu kusuru olduğu gerekçesiyle binanın proje sorumlusu O.E. hakkında adli işlem başlatıldı.

HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Şanlıurfa'da ulaşılamayan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan O.E, İstanbul'da gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'YA SEVK EDİLECEK

O.E'nin İstanbul'daki işlemlerinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edilmesi bekleniyor.

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