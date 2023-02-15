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Haberler Gündem Son dakika: Bakan Soylu açıkladı! Antakya'da 2 konuttan 1'i yıkık

Son dakika haberi Bakan Soylu açıkladı! Antakya'da 2 konuttan 1'i yıkık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Binaların yüzde 40'ında hasar tespiti yapıldı. Antakya'daki her 2 konuttan 1'i yıkık" dedi. Bakan Soylu, "Şu anda salgın söz konusu değil" ifadelerini kullandı

Giriş: 15.02.2023 - 10:48 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Bakan Soylu açıkladı! Antakya'da 2 konuttan 1'i yıkık
Bakan Soylu açıkladı! Antakya'da 2 konuttan 1'i yıkık
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HABERTURK.COM

Kahramanmaraş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde basın toplantısı düzenleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Delillendirme faaliyeti tamamlanmadan enkaz kaldırılmıyor.' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde basın toplantısı düzenledi. Bakan Soylu'nun sözlerinin satırbaşları:

* Binaların yüzde 40'ında hasar tespiti yapıldı.

* Delillendirme faaliyeti tamamlanmadan enkaz kaldırılmıyor.

* Antakya'daki iki konuttan biri yıkık ya da yıkılması gerekiyor.

* Evler bir yılda teslim edilecek.

* Bölgede güvenlik güçlerimizin sayısını 3 katına çıkardık.

* Barınma merkezleri olarak çadırlar kuruldu. Türkiye genelinde 200 bin çadır sevk edildi. Önemli bir bölümü kuruldu. Bir 200 bin çadır daha sevk edilecek

* Salgın hastalık, enfeksiyon gibi bir yayılım söz konusu değil. Hem hastanelerimiz işlem yapıyor hem de aynı zamanda onlarca ekip taramalarına devam etmektedir.

* Bu şehirler sağlam zemin üzerinde yeniden vatandaşlarımız burada yaşayan hemşehrilerimizin şehri olarak hayatiyetine devam edecektir. Binaların nereye yapılacağına dair tespitler tamamlandı.

* Güvenlikle ilgili, asayişle ilgili bir dedikodu aldı başını gitti. Kıymetli vatandaşlarımız, biz Kahramanmaraş'tayız yağma görmedik, Adıyaman'da, Osmaniye'de bir yağma yok. Birkaç münferit olayın dışında başka bir şey söz konusu değil.

* Kentlerimizde hayat devam edecek, spekülasyon yapılmasın.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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