Açık konserve yiyecekleri buzdolabında saklamak güvenli mi?

Konserve yiyecekler genellikle standart boyutlu kaplarda gelir ve daha az sayıda kişi için yemek pişiriyorsanız veya kutunun tamamını gerektirmeyen bir tarif hazırlıyorsanız yalnızca bir kısmını kullanırsınız ve geri kalanını daha sonra kullanmak üzere saklamanız gerekir. Eleştirmenler, buzdolabında açık bir kutu yiyecek saklamanın, başta gıda güvenliği ve gıda kalitesi olmak üzere birkaç nedenden dolayı sorunlu olabileceğini söylüyor ancak gerçekler bu iddiayı her zaman desteklemiyor.