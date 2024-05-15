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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ABD nisan enflasyonu açıklandı - İş-Yaşam Haberleri

        ABD'de enflasyon geriledi

        ABD'de nisan ayında aylık enflasyon yüzde 0.3, yıllık enflasyon ise yüzde 3.4 oldu. Mart ayında yıllık enflasyon yüzde 3.5 olarak açıklanmıştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2024 - 15:33 Güncelleme: 15.05.2024 - 15:51
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        ABD'de enflasyon geriledi
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        ABD'de nisan ayı enflasyon verileri açıklandı. Buna göre ülkede tüketici fiyat endeksi (TÜFE) nisanda aylık yüzde 0.3, yıllık olarak ise yüzde 3.4 yükseldi.

        Mart ayında aylık enflasyon yüzde 0.4, yıllık enflasyon ise yüzde 3.5 olarak açıklanmıştı.

        Piyasalar nisan ayı için aylık enflasyonun yüzde 0.4, yıllık enflasyonun ise yüzde 3.4 gelmesini bekliyordu. Dolayısıyla aylık enflasyon piyasa beklentisinin altında gerçekleşmiş oldu.

        ÇEKİRDEK ENFLASYON DA GERİLEDİ

        Enerji ve gıda fiyatlarının yer almadığı çekirdek enflasyon ise nisanda aylık yüzde 0.3 oldu. Önceki 3 ayda çekirdek enflasyon yüzde 0.4 olarak gerçekleşmişti.

        Nisanda aylık bazda; barınma, motorlu araç sigortası, sağlık, giyim ve kişisel bakım endeksleri yükseliş yaşarken, 2. el araç, mobilya ve yeni araç fiyatlarında gerileme yaşandı.

        Manşet enflasyonun yüzde 70'i akaryakıt ve barınma fiyatlarındaki artıştan geldi. Gıda fiyatlarında ise mart ayına göre bir değişim yaşanmadı.

        Detaylar geliyor...

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