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        Haberler Ekonomi Teknoloji ABD Kongresi'nde yapay zeka forumu - Teknoloji Haberleri

        ABD Kongresi'nde yapay zeka forumu

         ABD'de, aralarında Tesla, Meta, Google, OpenAI ve Microsoft gibi dev şirketlerin üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu teknoloji liderleri, yapay zeka alanında düzenleme arayışı için Kongre'de bir araya geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 07:37 Güncelleme: 14.09.2023 - 07:37
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        ABD Kongresi'nde yapay zeka forumu
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        New York’un Demokrat Senatörü Chuck Schumer’in öncülüğünde Kongrede düzenlenen ilk yapay zeka forumuna, 22 teknoloji şirketi yöneticisi, her iki partiden senatörler, sendika ve sivil toplum temsilcileri katıldı.

        Toplantıya girerken Tesla ve SpaceX şirketlerinin üst yöneticisi Elon Musk, gazetecilere verdiği demeçte, “şirketlerin güvenli ve halkın genel çıkarına uygun eylemlerde bulunmasını sağlamak için bir düzenleyiciye ihtiyaç duyulduğunu" belirterek, "Bizim için bir hakeme sahip olmak önemli." ifadesini kullandı.

        Toplantının açılış konuşmasını yapan Senatonun çoğunluk lideri Schumer, "Bugün çok büyük, karmaşık ve hayati bir girişime başlıyoruz. Amaç, Kongrenin kabul edebileceği iki partili yapay zeka politikası için bir temel oluşturmak.” dedi.

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        Shcumer, Kongrenin yapay zeka düzenlemesinde rol oynaması gerektiğini vurgulayarak, “Çünkü Kongre olmadan ne yapay zekanın faydalarını en üst düzeye çıkarabiliriz, ne de risklerini en aza indirebiliriz." diye konuştu.

        Daha sonra kapalı kapılar ardında Schumer’in moderatörlüğünde devam eden forumda, 2 bölüm şeklinde toplam 6 saat boyunca toplam varlık değeri 6,5 trilyonu bulan teknoloji şirketlerinin üst düzey yöneticileri, senatörler ve diğer katılımcılar arasında yapay zeka tartışıldı.

        Missouri’nin Cumhuriyetçi Senatörü Josh Hawley, toplantı öncesinde yapay zeka forumunun kapalı şekilde yapılmasını eleştirerek, "Bu, teknoloji tekelcilerinin en büyük buluşması ve bunun kamuya açık, gerçek bir toplantı şeklinde olmaması beni hayal kırıklığına uğrattı." değerlendirmesinde bulundu.

        Hawley, Kongrenin anlamlı bir teknoloji mevzuatı geçirememesinden de yakınarak, "Dünyanın en büyük tekelcilerini neden gelip Kongreye daha fazla para kazanmalarına nasıl yardımcı olabileceğine dair ipuçları vermeye davet ettiğimizi bilmiyorum." dedi.

        Kongredeki ilk yapay zeka forumunun, Titanik'in batması, Pearl Harbor'ın bombalanması ve Watergate skandalına ilişkin duruşmaların yapıldığı Senato ofis binasının Kennedy Toplantı Salonu'nda düzenlenmesi de ayrıca ilgi çekti.

        ABD’de Kongre üyeleri, OpenAI'ya ait ChatGPT sohbet robotunun piyasaya sürülmesinden bu yana yatırımlarda ve tüketici popülaritesinde patlama yaşayan yeni teknolojinin düzenlenmesi ve olası tehlikeleri nasıl azaltabilecekleri konusunda oturumlar düzenleyerek çalışmalar yapıyor.

        Toplumda, işçi sendikası liderleri ve sivil toplum grupları da teknoloji endüstrisinin, çalışanların istihdam güvenliğini tehdit edebilecek ve eğitimi altüst edebilecek yeni ürünleri piyasaya sürme konusundaki aceleciliğinden endişe ediyor.

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