ABD Kongre üyelerinden Beyaz Saray önündeki Gazze için açlık grevine destek
ABD'de bir grup Kongre üyesi, Beyaz Saray önünde Gazze'de "kalıcı ateşkes" talebiyle açlık grevi başlatan aktivistler, oyuncular ve yerel siyasetçileri ziyaret ederek eylemlerine destek verdi.
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Beyaz Saray önünde, aralarında ünlü oyuncu Cynthia Nixon'ın da bulunduğu bir grup aktivist, oyuncu ve yerel siyasetçinin başlattığı açlık grevi sürerken ABD Kongre üyelerinden eyleme destek geldi.
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Grev yapanları ziyaret eden Kongre üyelerinin arasında bulunan Filistin asıllı Temsilciler Meclisi Üyesi Rashida Tlaib, burada yaptığı konuşmada, milyonlarca ABD'linin Gazze'deki şiddetin son bulması için çağrı yaptığını anımsattı.
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"ŞİDDETE KALICI BİR ŞEKİLDE SON VERİLMELİ"
Tlaib, Gazze'de çatışmalara verilen "insani ara"ya işaret ederek "Dostlarım, masum sivillere tekrar bombalanmadan önce birkaç gün müsaade vermenin insani hiçbir yanı yok. Bu şiddete kalıcı bir şekilde son verilmesi ve tekrar şiddetin başlatılmaması çağrısında bulunuyoruz. Geçici ara yeterli değil. Hemen şimdi kalıcı ateşkese ihtiyaç var." dedi.
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Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre'in, Gazze'de ateşkes çağrısı yapan Kongre üyeleri için "çirkin ve utanç verici" ifadelerini kullanmalarını eleştiren Tlaib, "Asıl, masum sivillerin ve çocukların bombalanması çirkin ve utanç vericidir. Ateşkese, şiddetin ve cinayetlerin bitmesine destek vermeyi reddetmek çirkin ve utanç vericidir." diye konuştu.
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Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Jonathan Jackson da açlık grevine katılan herkese cesaretleri ve ahlaki duruşları için teşekkür ederek "Çok fazla çocuk öldü. Biz burada konuşurken çok fazla masum acı çekiyor. Bunun son bulmasını talep ediyoruz." çağrısında bulundu.
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"ABD HÜKÜMETİ BUNA GÖZ YUMUYOR"
Temsilciler Meclisi Üyesi Jamaal Bowman ise "Toplu katliamlara dair birçok şey okuyoruz ve bunlardan birini yaşadığımıza inanamıyorum. ABD hükümeti de buna göz yumuyor ve suç ortağı oluyor." eleştirisini yaptı.
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Ateşkes çağrısı yapmanın, Hamas'a destek vermek anlamına gelmediğini belirten Bowman, "Ateşkes çağrısı yapıyoruz çünkü kimsenin ölmesini istemiyoruz. İsraillilerin de ölmesini istemiyoruz. Yahudilerin ölmesini istemiyoruz. Antisemitizmden nefret ediyor ve bunu kınıyoruz. Ancak her hayat değerlidir." ifadelerini kullandı.
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Kongre üyesi Cori Bush, kalıcı bir ateşkes olmadan, acı ve gözyaşının artacağına işaret ederek "Hemen kalıcı bir ateşkes sağlayamazsak, Filistinliler son kez yemek yiyip aileleriyle son kez bir arada olacak." dedi.
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ABD'li Kongre üyeleri ve grev yapanlar, düzenledikleri anma töreninin ardından, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında yaşamını yitiren 15 binden fazla Filistinlinin bazılarının isimlerini okudu.
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