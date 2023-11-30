ABD Kongre üyelerinden Beyaz Saray önündeki Gazze için açlık grevine destek

Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Jonathan Jackson da açlık grevine katılan herkese cesaretleri ve ahlaki duruşları için teşekkür ederek "Çok fazla çocuk öldü. Biz burada konuşurken çok fazla masum acı çekiyor. Bunun son bulmasını talep ediyoruz." çağrısında bulundu.