ABD'den Hizbullah bağlantılılara yaptırım

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisince (OFAC) Hizbullah ağına yönelik yeni yaptırımlar uygulandığı aktarıldı.

Açıklamada, Hizbullah bağlantılı Lübnanlı 3 kişi ile 10 şirketin yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.

Yaptırım listesine alınan isimlerin Hizbullah üyesi iş insanı Adnan Ayad, oğlu Jihad Adnan Ayad ve Ali Adel Diab olduğu bildirildi.

ABD Hazine Bakanlığı, 18 Ocak'ta da Hizbullah'ın Lübnan'daki finansal destekçilerini hedef alarak örgütle bağlantılı 3 iş insanı ile bunların Lübnan merkezli seyahat şirketini yaptırım listesine almıştı.