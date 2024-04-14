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        Haberler Dünya İran'ın "Hakiki Vaat" operasyonunun adı nereden geliyor?

        İran'ın "Hakiki Vaat" operasyonunun adı nereden geliyor?

        İran, 13 Nisan gecesi İsrail'e İHA ve füzelerle saldırı düzenledi. Saldırıya destek vermek isteyen bir grup İranlı, başkent Tahran'da toplandı. Öte yandan İsrail, İran'ın saldırılarının ardından yaptığı uyarıyı güncelleyerek, sığınaklarda kalmaya gerek olmadığını duyurdu. İran'ın operasyona isim olarak verdiği 'Hakiki Vaat' ne anlama geliyor? İşte anlamı...

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 14.04.2024 - 04:36 Güncelleme: 14.04.2024 - 06:14
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        İran'ın operasyonunun adı nereden geliyor?
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        İran, İsrail’e insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle misilleme saldırısı başlattı. İsrail’in, Suriye’nin başkenti Şam’da düzenlediği saldırıda ikisi general 7 yetkilisini kaybeden İran, İsrail’deki pek çok noktayı hedef aldı.

        İran: Saldırı sonuçlandı
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        İran’ın 200’den fazla İHA, balistik ve seyir füzesi kullandığı saldırıya “Hakiki Vaat” (True Promise) adı verildi. Devrim Muhafızları Ordusu’nun açıklamasında operasyonun "İsrail suçlarının cezalandırılmasının" bir parçası olduğu ifade edildi.

        Peki operasyonun adı nereden geliyor?

        İran’ın başlattığı operasyonun adı, “vadedilmiş topraklar” (arzı mevud) ifadesine bir gönderme içeriyor.

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        Kuruluş bildirisinde İsrail'in Yahudi halkının doğal ve tarihi haklarına dayanılarak kurulduğu iddiası bulunuyor. Bu "tarihi haklar" kavramı "Kitabı Mukaddes" kaynaklı "vadedilmiş topraklar" kavramına dayanıyor. Vadedilmiş toprakların sınırları Nil deltasından Fırat Nehri’nin doğduğu bölgeye kadar uzanıyor.

        İRAN-İSRAİL GERİLİMİ

        İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti.

        Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

        İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

        İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

        İran, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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