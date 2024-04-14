İran'dan İsrail'e İHA saldırısı! ABD Başkanı Biden: İran'dan gelen füzelerin düşürmesinde İsrail'e yardımcı olduk

REKLAM advertisement1

İsrail'in İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da düzenlediği hava saldırısına İran'dan dün gece saatlerinde yanıt geldi. İsrail Devlet Televizyonu dün akşam saat 22.50 sularında İran'ın insansız hava araçlarıyla (İHA) İsrail'e saldırı duyurdu.

İşte sıcak gecenin sıcak saatleri Haberi Görüntüle

İSRAİL ORDUSU: İRAN YAKLAŞIK 290 FÜZE VE İHA İLE SALDIRDI

İsrail ordusu, İran'ın İsrail'e 100'ü balistik füze olmak üzere yaklaşık 290 füze ve kamikaze insansız hava aracı (İHA) ile saldırdığını bildirdi.

İsrail kamu yayın kuruluşu KAN'ın ordudan aktardığı bilgiye göre, İran, dün gece yaklaşık 100 balistik füze, 30 seyir füzesi ve 160 kamikaze İHA ile İsrail'e saldırı düzenledi.

İran'ın saldırısına eş zamanlı olarak, İsrail'e Lübnan'dan da yaklaşık 40, Yemen ve Irak'tan da bireysel olarak füze ve İHA fırlatıldığı belirtildi.

İsrail ordusu, savaş uçaklarının ABD öncülüğündeki diğer ülkelerle birlikte İsrail toprakları dışında "20'den fazla seyir füzesini imha ettiğini" iddia etti.

Haberde, (yapılan saldırılarda) İsrail'e herhangi bir seyir füzesinin ulaşmadığı, isabet eden balistik füzelerin ise altyapıya hafif hasarlar verdiği kaydedildi.

BIDEN'DAN İSRAİL'E DESTEK

ABD Başkanı Joe Biden, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını en güçlü şekilde kınadığını, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya "ülkeye desteklerinin tam olduğu" mesajını ilettiğini ve İran'a ortak diplomatik tepki verilmesi için G-7 liderlerini toplayacağını bildirdi.

Biden, yaptığı yazılı açıklamada, "İran ile onun Yemen, Suriye ve Irak'taki bağlantılı örgütleri, bugün İsrail'deki askeri tesislere yönelik benzeri görülmemiş bir hava saldırısı düzenledi. Bu saldırıları en güçlü şekilde kınıyorum." ifadelerini kullandı.

REKLAM

"İRAN'DAN GELEN FÜZELERİN NEREDEYSE TAMAMINI DÜŞÜRMESİNE YARDIMCI OLDUK" Talimatıyla, İsrail'in savunmasına yardımcı olabilmek için geçen hafta bazı ilave Amerikan askeri unsurlarının bölgeye kaydırıldığına işaret eden Biden, "(İran'dan) Gelen insansız hava araçları ve füzelerin neredeyse tamamını düşürmesinde İsrail'e yardımcı olduk." bilgisini verdi. Netanyahu ile telefon görüşmesine atıf yapan Biden, "ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan sarsılmaz taahhüdünü yeniden vurguladığını" belirtti. Biden, İsrail'in bölgedeki düşmanlarına karşı kendini nasıl savunabileceğini bu gece gösterdiğini kaydetti. G-7 LİDERLERİYLE TOPLANTI Biden, İran'a verilecek ortak diplomatik tepkiyi görüşmek amacıyla pazar günü G-7 liderlerini toplayacağını da ifade etti. İsrail ve bölgedeki diğer müttefik ülkelerle görüşmelerine devam edeceklerini ve sürecin gidişatını değerlendireceklerini belirten Biden, her ne kadar Amerikan askerlerine yönelik herhangi saldırı olmasa da uyanık ve dikkatli davranacakları, vatandaşlarını korumak için ne gerekiyorsa yapacakları mesajını verdi. REKLAM

İSRAİL HAVA SAHASI AÇILDI İsrail hava sahasının, İran'dan başlatılan insansız hava araçları (İHA) saldırısı nedeniyle geçici olarak kapatılacağı bildirilmişti. Sabah saatlerinde yapılan açıklamada İsrail'in hava sahasını tekrar açtığı belirtildi. İsrail Havalimanları İdaresinden yapılan açıklamada, hava sahasının yerel saatle 00.30'dan itibaren uçuşlara kapatılacağı duyurulmuştu. CNN: BIDEN NETANYAHU'YA İRAN'A KARŞI SALDIRIYA ABD'NİN DESTEK VERMEYECEĞİNİ SÖYLEDİ ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, "İsrail'in İran'a yönelik karşı saldırısına ABD'nin destek vermeyeceğini" söylediği iddia edildi. Amerikan CNN kanalına konuşan adı açıklanmayan kıdemli bir yetkiliye göre, Biden, Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Washington'ın pozisyonunu değerlendirdi. Biden, Netanyahu'ya "ABD'nin İsrail'e desteği tamdır." mesajı vermesinin yanı sıra İsrail'in İran'a yönelik herhangi bir karşı saldırısına destek olmayacaklarını belirtti. İran, İsrail'e saldırdı Haberi Görüntüle REKLAM Haberde, Biden'ın, Netanyahu'ya, "bu geceki tabloda İsrail'in kazandığını" ve İran'ın İsrail'e kayda değer bir zarar veremediğini söylediği aktarıldı. Konuyla ilgili Amerikan Axios haber sitesine açıklama yapan, adı açıklanmayan bir Beyaz Saray yetkilisi de benzer şekilde, İran'ı hedef alacak bir İsrail "karşı saldırısını" ABD'nin desteklemediğini kaydetti.

İRAN'IN SALDIRILARI YAKLAŞIK 5 SAAT SÜRMÜŞ Öte yandan, CNN'e açıklama yapan bir başka yetkili, İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırılarının yaklaşık 5 saat sürdüğünü ifade etti. ABD Başkanı Biden, İran'ın saldırılarını "en güçlü şekilde" kınadığını, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya "İsrail'e desteklerinin tam olduğu" mesajını ilettiğini ve İran'a ortak diplomatik tepki verilmesi için G-7 liderlerini bugün toplayacağını bildirmişti.

İSRAİL SIĞINAKLARDA BEKLEMEYE GEREK KALMADIĞINI DUYURDU İsrail ordusu, İran'ın saldırılarının ardından yaptığı uyarıyı güncelleyerek, sığınaklarda kalmaya gerek olmadığını duyurdu. İsrailliler sığınaklara koştu Haberi Görüntüle REKLAM İsrail Ordusu İç Cephe Komutanlığı, daha önceden uyarı yaptığı işgal altındaki Golan Tepeleri'nin kuzeyi, güneydeki Nevatim, Dimona, Birüssebi (Berşeva) ve Arad'ın yanı sıra Kızıl Deniz kıyısındaki Eliat kentindeki vatandaşların sığınaklarda beklemesine gerek kalmadığını bildirdi. Komutanlığın, İran'dan düzenlenen saldırılar sırasında 726 uyarı yaptığı belirtildi. İRAN-İSRAİL GERİLİMİ İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü. İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti. İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı. İran, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı. *Haberin görselleri AP ve AA tarafından servis edilmiştir.