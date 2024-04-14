İşte İran ile İsrail arasındaki krizde adım adım yaşananlar

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İran, bir süredir tehdit ettiği İsrail'i dün akşam saatlerinde İHA ve seyir füzeleriyle hedef almaya başladı. İsrail ordusu hava kuvvetlerini teyakkuza geçirdi. ABD, ilk açıklamasında İsrail'e destek verdi. İran saldırıların sonuçlandığını duyururken İsrail tarafı ise karşılık verileceğinin altını çizerek İran tarafından 200'den fazla İHA ve füze atıldığını bildirdi. İsrail ayrıca 1 kişinin yaralandığını, bir askeri tesisin hafif hasar gördüğünü açıkladı.

İşte Türkiye saatiyle dün geceden bu yana ana hatlarıyla adım adım yaşananlar...

23.00 | İLK AÇIKLAMA ÜRDÜN'DEN Ürdün, "bölgedeki tehlikelerin artması" nedeniyle hava sahasının tüm uçuşlara geçici olarak kapatılacağını açıkladı. REKLAM Ülkenin resmi ajansı PETRA'nın haberine göre, Ürdün Sivil Havacılık Düzenleme Kurumundan yapılan açıklamada, Ürdün hava sahasının yerel saatle 23.00'ten itibaren gelen, giden ve transit tüm uçuşlara "birkaç saat" kapatılacağı duyuruldu. Açıklamada, bu uygulamanın, gelişmelere göre güncellenip kontrol edileceği belirtildi. Ülkenin hava sahasını kapatma kararının, "uyulan uluslararası standartlara göre risklerin değerlendirilmesinin ardından bölgedeki tehlikelerin artması nedeniyle güvenliği ve Ürdün hava sahasında sivil havacılığın güvenliğini korumak amacıyla" alındığı aktarıldı.

23.11 | İRAN'DAN DRONELAR HAVALANDI İDDİASI İsrail'de yayın yapan Kanal 12, onlarca insansız hava aracının İsrail'e saldırmak üzere havalandığını iddia etti. 23.15 | Saldırı iddialarının ardından İsrail'de birçok noktada sirenler çalmaya başladı.

23.17 | İSRAİL ORDUSU: İRAN, İSRAİL'E SALDIRI BAŞLATTI İsrail ordusu sözcüsü Daniel Hagari, canlı yayınlanan basın açıklamasından İran'dan havalanan İHA'ların İsrail'e doğru geldiğini doğruladı. Hagari, İsrail kuvvetlerinin tehdidi takip ettiğini; İHA'ların ülkeye ulaşmasının birkaç saat alacağını ifade etti. REKLAM

23.25 | NETANYAHU'DAN AÇIKLAMA İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin İran tarafından gerçekleştirilecek "direkt bir tehlikeye hazır olduğunu" söyledi. "Savunma sistemlerimiz hazır durumda. Hem savunma hem saldırı konusunda tüm senaryolara hazırız" diyen Netanyahu, ABD dahil birçok ülkenin İsrail'in arkasında olduğunu ifade etti. 23.36 | ABD'DEN İSRAİL'E TAM DESTEK Beyaz Saray'dan yapılan ilk açıklamada, "İsrail'in güvenliğine desteğimiz tam. ABD, İran'dan gelen tehditlere karşı (İsrail'in) savunmasını destekleyecek" denildi. 23.32 | Haaretz'in aktardığına göre İsrailli güvenlik kaynakları İran dronlarının ilk bölümünün saat 2.00 sularında İsrail'e ulaşmasını bekliyor. 23.50 | İsrail Ulaştırma Bakanlığı, güvenlik birimlerinin telkinleri doğrultusunda saat 00.30 itibarıyla İsrail devletinin hava sahasının tüm uçuşlara kapatılacağını duyurdu. 23.43 | Irak Ulaştırma Bakanlığı, saldırının başladığının duyurulmasının ardından ülkenin hava sahasını kapattığını ve tüm hava trafiğini durdurduğunu ifade etti. İran İHA'larının, İsrail'e ulaşmak için Irak'ın üzerinden geçtiği ifade ediliyor. REKLAM 23.56 | Türk Hava Yolları (THY), AJet ve Pegasus'un İstanbul'dan Tahran ve İsfahan'a giden uçakları, Türkiye'den çıkmadan İstanbul'a geri çağırıldı. İran'ın İsrail'e İHA'larla saldırı başlattığını duyurmasının ardından, THY'nin İstanbul'dan Tahran ve İsfahan'a giden uçakları Türkiye'den çıkmadan İstanbul'a geri çağırıldı. İran'ın İsrail'e hava saldırısı başlatması üzerine İsrail, 13 Nisan gece geç saatlerden itibaren hava saldırılarını karşılıklı hale getirdi. İsrail ordusu sözcüsü Daniel Hagari, İsrail kuvvetlerinin tehdidi takip ettiğini; İHA'ların ülkeye ulaşmasının birkaç saat alacağını ifade etti. THY, AJet ve Pegasus, bölgeye olan uçaklarının geri döndüğünü açıkladı. Irak ve Lübnan da hava sahalarını uçuşlara kapattı. 00.02 | ÜRDÜN'DEN AÇIKLAMA: DÜŞÜRMEYE HAZIRIZ Reuters'a konuşan bölgesel güvenlik kaynakları, Ürdün'ün hava sahasına giren tüm İran hava araçlarına müdahale edeceğini ve düşüreceğini ifade etti. REKLAM 00.05 | İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI'NDAN İLK AÇIKLAMA "Siyonist varlığın Suriye'deki İran konsolosluğunu hedef alma suçuna karşı dron ve füzelerle bir operasyon başlattık. Operayonda onlarca füze ve dronla işgal altındaki topraklarda spesifik noktalar hedef alınıyor." 00.38 | TEL AVİV'DEN CANLI GÖRÜNTÜLER Al Arabiya, İran'ın başlattığı saldırının ardından Tel Aviv'in anlık çekimlerini yayınlamaya başladı. 00.42 | İNGİLTERE BAŞBAKANI SUNAK'TAN KINAMA Britanya Başbakanı Sunak, İran rejimini kınadığı açıklamada Londra'nın bölgedeki müttefikleri Ürdün ve Irak'la birlikte İsrail'in arkasında olduğu ifade etti. 00.45 | ABD merkezli kanal ABC'ye konuşan üst düzey ABD'li yetkili, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısında 400 ila 500 arası dron ve füze kullandığını söyledi. 00.49 | Katar merkezli Al Jazeera televizyonu, İran İHA'larının hava sahasını kapayan Irak'ın başkenti Bağdat'ın üzerinden geçtiği anların görüntülerini paylaştı. REKLAM 00.51 | New York Times'a konuşan İsrailli kaynaklar, İran'ın dron ve füzeleri Irak'tan havalandırdığını ifade etti. 00.55 | İran devlet medyası: İsrail'e doğru balistik füzeler atıldı 01.00 | İran, başlatılan operasyona "vaat edilmiş topraklar" ifadesine gönderme olarak "Gerçek Vaat Ediliş" adını verd. 01.04 | Katar merkezli Al Jazeera televizyonu, İran İHA'larının hava sahasını kapayan Ürdün'ün başkenti Amman'ın üzerinden geçtiği anların görüntülerini paylaştı. 01.05 | Golan Tepeleri'nde İsrail hava savunmasına yönelik gerçekleştirilen saldırıyı Hizbullah üstlendi.

01.10 | HAMANEY'DEN İLK AÇIKLAMA İran'ın dini lideri Ali Hamaney, X platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kötü niyetli siyonist rejim cezalandırılacak" dedi. 01.22 | İsrail; Eylat, Nevatim, Dimona ve Golan'daki vatandaşlarından bomba sığınaklarına inmelerini istedi. 01.32 | İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği, İran'ın İsrail'e gerçekleştirdiği saldırının BM'nin belirlediği misilleme çerçevesine uygun olduğunu vurguladı; İsrail'in tekrar taarruza geçmemesi durumunda bunun tek seferlik bir saldırı olacağını ifade etti. İran'ın BM Daimi Temsilciliği'nin X platformundaki hesabından yapılan açıklamada mevcut çatışmanın İran ve İsrail arasında olduğu, ABD'nin uzak durması gerektiği ifade edildi. Yapılan açıklamada, “BM’nin meşru savunmaya ilişkin 51. Maddesi uyarınca gerçekleştirilen İran'ın askeri harekâtı, Siyonist rejimin Şam'daki diplomatik binalarımıza yönelik saldırısına yanıt olarak gerçekleşti" denildi. Tahran'ın Daimi Temsilciliği, "Meselenin sonuçlandığı düşünülebilir. Ancak İsrail rejiminin bir hata daha yapması durumunda İran'ın tepkisi çok daha sert olacaktır. Bu, İran ile haydut İsrail rejimi arasındaki, ABD'nin uzak durması gereken bir çatışmadır!” ifadelerini kullandı. 01.55 | Birçok ülke, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısına tepki gösteren açıklamalarda bulundu. 01.57 | İsrail ordu radyosuna göre ABD ve Britanya'nın desteğiyle yüzden fazla İran dronu, İsrail topraklarına ulaşamadan düşürüldü. 02.00 | İsrail ordusu, İsrail'e doğru balistik füze atıldığını doğruladı. Haaretz'in aktardığına göre Kudüs'te patlama sesleri duyuldu. 02.06 | Al Jazeera, Kudüs üzerinde duyulan patlama seslerinin İsrail'in İran dron ve füzelerini vurmasından kaynaklı olduğunu belirtti.

SEFERLER İPTAL EDİLDİ 02.14 | THY ve Pegasus; İran, Ürdün, Irak ve Lübnan seferlerini iptal etti. 02.15 | Kudüs semalarında İran'a ait dronların İsrail hava savunması tarafından düşürüldüğü görüldü. 02.20 | İsrail ordusu: İran'ın balistik füze saldırısı sona erdi; dron ve seyir füzesi gelmesi bekleniyor. 02.27 | Haaretz'e konuşan İsrailli kaynak: İran'ın saldırısına karşılık verilmesi bekleniyor.

02.30 | DEVRİM MUHAFIZLARINDAN İKİNCİ AÇIKLAMA İran Devrim Muhafızları, ABD'ye "İsrail'e hiçbir tür destek vermeme veya İran'ın çıkarlarına zarar verecek bir hamlede bulunmama" uyarısı yaptı. 02.54 | İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırısıyla ilgili gelişmeleri Beyaz Saray'da ulusal güvenlik ekibiyle takip eden ABD Başkanı Joe Biden, "İran ve onun uzantılarının tehditlerine karşı İsrail'in güvenliğine olan taahhüdümüz sarsılmaz." ifadesini kullandı.

BIDEN'DAN PAYLAŞIM ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'daki Durum Odası'nda (Situation Room) ulusal güvenlik ekibiyle yaptığı toplantıdan bir kareyi X'teki hesabından paylaştı. Biden, paylaşımında, "İran'ın İsrail'e yönelik saldırıyla ilgili son durum için ulusal güvenlik ekibimle bir araya geldim. İran ve onun uzantılarının tehditlerine karşı İsrail'in güvenliğine olan taahhüdümüz sarsılmaz." açıklamasında bulundu. Biden, Durum Odası'nda, İran'ın İsrail'e saldırısıyla ilgili olarak Savunma Bakanı Lloyd Austin, Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Genelkurmay Başkanı General Charles Brown, CIA Direktörü Bill Burns ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan gibi isimlerle bir araya geldi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, yaptığı yazılı açıklamada, "İran, İsrail'e karşı bir hava saldırısı başlattı. Başkan Biden'ın mesajı net: İsrail'in güvenliğine olan desteğimiz sarsılmaz. ABD, İrail halkının yanındadır ve İran'dan gelen tehditlere karşı onların savunmalarını desteklemektedir." ifadelerini kullanmıştı. 03.00 | ABC News'a konuşan üst düzey ABD'li yetkili: İran İsrail'e şu ana kadar 150 füze attı.

HAGARİ: SALDIRIDA BİR ASKERİ ÜS HASAR GÖRDÜ 03.09 | İsrail ordusu: Güneyde bir askeri üs vuruldu, can kaybı yok İsrail ordu sözcüsü Hagari, İran'ın saldırılarının devam ettiğini ve İsrail ordusu ile müttefiklerinin dron ve füzeleri düşürmeye devam ettiğini ifade etti. Hagari, saldırıda bir askeri üssün hafif hasar aldığını ve can kaybı yaşanmadığını; saldırılarda şu ana kadar sadece küçük bir kızın yaralandığını ifade etti. Hagari, İran saldırısını "çok büyük bir tırmanma" diye niteledi. İsrail'in İran'a karşılık verip vermeyeceği ile ilgili bir detay sunmayan Hagari, "İsrail ordusu, halkını korumak için her şeyi yapacaktır" ifadelerini kullandı. Kaç füze ve dronun İsrail'e ulaştığıyla ilgili soruya cevap veren Hagari, "Saldırı devam ediyor. Şu ana kadar 200'den fazla dron, balistik füze ve seyir füzesi atıldı. Şu ana kadar partnerlerimizin yardımıyla ve kendi sistemlerimizle çoğunu düşürdük. Uçaklarımız hala havada. Ülkemizi korumak için her şeyi yapacağız" dedi. 03.16 | İran devlet haber ajansı: İsrail'e karşı saldırı henüz bitmedi. 03.27 | Al Jazeera: Biden, Netanyahu ile telefonda görüştü.

SUKUNETE DAVET 03.28 | Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırılarını kınadı, bölgede saldırganlığın derhal son bulması ve tüm taraflara sükunet çağrısında bulundu. Guterres, İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırılarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. BM Genel Sekreteri Guterres, açıklamasında, "İran İslam Cumhuriyeti'nin İsrail'e yönelik kapsamlı saldırısıyla ortaya çıkan ciddi gerilimi şiddetle kınıyorum. Bu düşmanlıkların derhal son bulması çağrısında bulunuyorum." değerlendirmesinde bulundu. Son saldırılarla Orta Doğu'daki gerilimin bölgeye yayılmasının ciddi bir tehlike olduğuna işaret eden Guterres, "Tüm taraflara, Orta Doğu'da birçok cephede askeri karşılaşmalara yol açabilecek herhangi bir adımdan sakınmaları için sükunet çağrısında bulunuyorum." ifadelerini kullandı. BM Genel Sekreteri, ne Orta Doğu'nun ne de dünyanın yeni bir savaşı kaldırabileceğini sözlerine ekledi.

03.30 | İRAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA "İran, gerekirse, herhangi bir askeri saldırıya ve yasadışı güç kullanımına karşı meşru çıkarlarını korumak için daha fazla savunma önlemi almakta tereddüt etmeyecektir. İran, BM Şartı ve uluslararası hukuk ilkelerine bağlılığını bir kez daha teyit etmektedir." 03.31 | İsrail, BM Güvenlik Konseyi'nin acilen toplanmasını talep etti. 03.38 | İsrail ordusu, Eylat, Nevatim, Dimona ve Golan'daki vatandaşlarından bomba sığınaklarından çıkabileceğini duyurdu. 03.45 | İsrail'de savaş kabinesinin gelişmeleri takip ettiği odadan yeni görüntüler paylaşıldı. 03.47 | Al Jazeera: İsrail'de savaş kabinesi toplantısının sonunda, Netanyahu ve Savunma Bakanı'na saldırıya misilleme yapılması konusunda karar verme yetkisi verildi.

04.09 | SCHOLZ'DAN KINAMA Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırılarını şiddetle kınadığı bildirildi. Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, yaptığı yazılı açıklamada, "Şansölye Olaf Scholz, Tahran'daki rejimin bu gece İsrail topraklarına başlattığı ağır hava saldırılarını şiddetle kınadı. Bu sorumsuz ve hiçbir şekilde haklı çıkarılmayacak saldırıyla İran bölgede geniş kapsamlı yangını riske ediyor." ifadelerini kullandı. Almanya'nın bu zor zamanlarda İsrail'in yanında olduğunu aktaran Hebestreit, şimdi G7'deki ortaklar ve müttefiklerle başka tepkiler üzerinde görüşeceklerini kaydetti. Scholz, 16 Nisan'a kadar Çin'e yapacağı 3 günlük ziyarete bugün başlayacak. Alman basınındaki haberlere göre, Scholz, ziyaretin ilk durağı Chongqing kentine ulaştı. Yarın Şanghay'a geçecek olan Scholz, ziyaretin üçüncü günü Pekin'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşecek.

04.10 | SUUDİ ARABİSTAN ENDİŞELİ Suudi Arabistan, bölgedeki askeri gerilimin artması ve bunun tehlikeli yansımalarından "büyük endişe duyduğunu" açıkladı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bölgedeki askeri gerilimin tırmanması ve tehlikeli yansımalarından "büyük endişe duyulduğu" belirtilerek, tüm taraflara azami itidal göstermeleri, bölgeyi ve halklarını savaşın tehlikelerinden uzak tutmaları çağrısında bulunuldu. Uluslararası barış ve güvenliğin korunması yönünde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiği hatırlatılan açıklamada, küresel barış ve güvenliğe son derece duyarlı olan bölgede krizin genişlemesi durumunda bunun ciddi sonuçlarının olacağı uyarısı yapıldı.

04.27 | NETANYAHU BİDEN'LA TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

04.47 |BM GENEL KURULU BAŞKANI'NDAN İTİDAL ÇAĞRISI Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Başkanı Dennis Francis, İran'ın İsrail'e hava saldırısıyla ilgili, tüm taraflara itidal çağrısı ve olayların bölgesel bir savaşa dönüşmemesi uyarısında bulundu. Francis, İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırısına ilişkin yazılı açıklamasında, Orta Doğu'da zaten hassas olan durumun, son olaylarla daha da kırılgan hale geldiğini belirtti. İranlıların, son hava saldırılarını "BM anlaşmasının 51. maddesi çerçevesinde İsrail'in Şam'daki İran diplomatik misyonuna yönelik saldırısına karşılık" olarak tanımladığına dikkati çeken Francis, şu ifadeleri kullandı: "İran'ın verdiği karşılık, Orta Doğu'daki halihazırda gergin ve hassas barış ve güvenlik ortamını daha da karıştırmaktadır. Bölgedeki tüm aktörlere tansiyonun daha da artmasından kaçınmaları konusunda en üst düzeyde itidal çağrısında bulunuyorum." İran'ın "Konu bu aşamada kapanmıştır." şeklindeki açıklamasına dikkati çeken Francis, Tahran'ın bu sözünü tutmasını umduğunu dile getirdi. Francis, tüm taraflara diyalog ve diplomasi çağrısı da yaparak, bölgede sükunetin hakim olmasını dilediğini kaydetti.

04.53 | İSRAİL'DEN BM GÜVENLİK KONSEYİ'NE ACİL TOPLANTI ÇAĞRISI İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırılarını görüşmek üzere BM Güvenlik Konseyini (BMGK) acil toplantıya çağırdıklarını belirtti. İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Erdan, X hesabından yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini acilen toplaması hususunda BMGK Dönem Başkanı'na bir mektup gönderdiğini bildirdi. Erdan, açıklamasında, "Konseyin acilen toplanmasını, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını kesin şekilde kınamasını ve İran Devrim Muhafızları Ordusunu bir terör örgütü olarak kabul etmesini talep ettim." ifadelerini kullandı. İran'ın saldırılarının "dünya barışına açık bir tehdit" olduğunu öne süren Erdan, BMGK'nin elindeki tüm araçlarla İran'a karşı harekete geçmesi gerektiğini savundu. BMGK'den çağrıya ilişkin henüz herhangi açıklama gelmedi.

05.21 | KUVEYT HÜKÜMETİ, ÜLKENİN "GÜVENLİK HAZIRLIKLARINI" GÖRÜŞTÜ Kuveyt hükümeti, İran'ın İsrail'e hava saldırısı sonrası, ülkenin "güvenlik hazırlıklarını" görüştü. Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'nın haberine göre, İran'ın İsrail'e yönelik İHA saldırısının ardından Kuveyt hükümeti, Başbakan Muhammed es-Sabah başkanlığında olağanüstü toplantı düzenledi. Toplantıda, güvenlik düzeyinde tüm ihtimallere karşı çeşitli hazırlıklar, temel hizmetlerin güvence altına alınması ve tüm ihtiyaçların sağlanması konuları ele alındı. Öte yandan, Kuveyt Havayolları, gelen ve giden tüm uçuşları gerilimli bölgelerden uzaklaştırma kararı aldı. Uçuşların yeni bir sefer planına göre yapılacağı aktarıldı. Irak, Ürdün ve Lübnan, İran'dan İsrail'e yönelik başlatılan İHA saldırılarının ardından hava sahalarını kapattıklarını duyurmuştu. 06.00 | CAIR'DEN BIDEN'A ÇAĞRI ABD'nin en büyük Müslüman sivil haklar savunucu örgütü Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), İran'ın İsrail'e hava saldırısının ardından, Biden yönetimine "bölgesel bir savaşa girmemesi" çağrısı yaptı. CAIR tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'dan, bölgede gerilimi azaltması talebinde bulunuldu. Biden yönetiminin, aşırı sağ hükümetine verdiği tam yetkiyle İsrail'i, Gazze'deki soykırımdan Şam'daki İran Büyükelçiliği kompleksini vurmaya kadar kriz üretme konusunda cesaretlendirdiği belirtilen açıklamada, "Binyamin Netanyahu'nun çaresiz ve başarısız hükümeti, açıkça dikkatleri Gazze'deki soykırımdan uzaklaştırmaya ve İran ile topyekun bir bölgesel savaşı ateşleyerek siyasi gücü korumaya çalışıyor." ifadeleri kullanıldı. ABD halkının, Gazze'de süren soykırımı ya da İsrail hükümetinin ABD'yi başka bir kaçınılmaz ve gereksiz Orta Doğu savaşına sürükleme yönündeki girişimini desteklemediğine işaret edilen açıklamada, "Yeter artık. Biden yönetimi, İsrail hükümetinden devam eden krizi hafifletmesini ve uluslararası hukuku ihlal etmeyi bırakmasını talep etmelidir." değerlendirmesinde bulunuldu. İsrail: Saldırılarda 1 kişi yaralandı Haberi Görüntüle İsrailliler sığınaklara koştu Haberi Görüntüle İran: Saldırı sonuçlandı Haberi Görüntüle AB ve bazı ülkelerden İran'a kınama Haberi Görüntüle Üç ülke hava sahasını kapattı Haberi Görüntüle Biden tatilini yarıda kesti Haberi Görüntüle İran, İsrail'e saldırdı Haberi Görüntüle Haberin görsel ve infografikleri AA'dan servis edilmiştir.