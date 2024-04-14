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        Haberler Dünya ABD'de çarpıcı iddia: İran, İsrail'e 70 füzeyle yeni bir saldırı dalgası başlattı

        ABD'de çarpıcı iddia: İran, İsrail'e 70 füzeyle yeni bir saldırı dalgası başlattı

        İran, insansız hava araçlarıyla İsrail'e başlattığı saldırının sonuçlandığını duyursa da ABD'de farklı bir iddia ortaya atıldı. Adı açıklanmayan bir yetkili, Tahran'ın yeni bir saldırı dalgası başlattığını iddia etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 03:54 Güncelleme: 14.04.2024 - 03:54
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        "İran'dan 70 füzeyle yeni saldırı dalgası"
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        ABD kaynakları, İran'ın İsrail'e 70 füzeyle yeni bir saldırı dalgası daha başlattığını öne sürdü.

        ABC News’e konuşan ABD'li yetkiliye göre, İran, İsrail'e yönelik ilk saldırısına ek olarak, 70 füzeyle yeni bir saldırı dalgası daha başlattı.

        İsrail: Saldırılarda 1 kişi yaralandı
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        İsrail ordusu, İran'ın, 1 Nisan'da Şam'daki diplomatik yerleşkesine yapılan saldırıya misilleme olarak ülkeye şu ana kadar 200'den fazla dron ve insansız hava aracı fırlattığını bildirmişti.

        İRAN-İSRAİL GERİLİMİ

        İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi hayatını kaybetmişti.

        İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

        Devrim Muhafızları Ordusu, İran topraklarından İsrail'e kamikaze insansız hava araçları ve füzelerle saldırı başlatıldığını belirtmişti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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