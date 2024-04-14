Sinemanın ne büyük bir sektör olduğunu gözler önüne sermenin en iyi yöntemlerinden biri, filmlerin hasılatlarına bakmak olacaktır. Dünyanın en çok izlenen 10 filminin hasılatı, gösterime girdikleri dönemde bir hayli görkemliydi. Peki o filmler, bu yıl gösterime girseydi hasılatları ne kadar olurdu? Daha da görkemli rakamlar ortaya çıkıyor.