Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD Başkanı Biden: İran'a diplomatik tepki vermek için G7 liderlerini toplayacağım

        ABD Başkanı Biden: İran'a diplomatik tepki vermek için G7 liderlerini toplayacağım

        ABD Başkanı Joe Biden, İran'ın İsrail'e düzenlediği saldırının ardından konuştu. İsrail'e desteğini yineleyen Biden, "Ekibim bölgedeki mevkidaşlarıyla temas halinde olacak" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.04.2024 - 06:54 Güncelleme: 14.04.2024 - 06:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Biden'dan İran açıklaması
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD Başkanı Joe Biden, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını en güçlü şekilde kınadığını, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya "ülkeye desteklerinin tam olduğu" mesajını ilettiğini ve İran'a ortak diplomatik tepki verilmesi için G-7 liderlerini toplayacağını bildirdi.

        Biden, yaptığı yazılı açıklamada, "İran ile onun Yemen, Suriye ve Irak'taki bağlantılı örgütleri, bugün İsrail'deki askeri tesislere yönelik benzeri görülmemiş bir hava saldırısı düzenledi. Bu saldırıları en güçlü şekilde kınıyorum." ifadelerini kullandı.

        İşte sıcak gecenin sıcak saatleri
        Haberi Görüntüle

        Talimatıyla, İsrail'in savunmasına yardımcı olabilmek için geçen hafta bazı ilave Amerikan askeri unsurlarının bölgeye kaydırıldığına işaret eden Biden, "(İran'dan) Gelen insansız hava araçları ve füzelerin neredeyse tamamını düşürmesinde İsrail'e yardımcı olduk." bilgisini verdi.

        REKLAM

        Netanyahu ile telefon görüşmesine atıf yapan Biden, "ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan sarsılmaz taahhüdünü yeniden vurguladığını" belirtti.

        Biden, İsrail'in bölgedeki düşmanlarına karşı kendini nasıl savunabileceğini bu gece gösterdiğini kaydetti.

        G7 LİDERLERİYLE TOPLANTI

        Biden, İran'a verilecek ortak diplomatik tepkiyi görüşmek amacıyla pazar günü G-7 liderlerini toplayacağını da ifade etti.

        İsrail ve bölgedeki diğer müttefik ülkelerle görüşmelerine devam edeceklerini ve sürecin gidişatını değerlendireceklerini belirten Biden, her ne kadar Amerikan askerlerine yönelik herhangi saldırı olmasa da uyanık ve dikkatli davranacakları, vatandaşlarını korumak için ne gerekiyorsa yapacakları mesajını verdi.

        SAVUNMA BAKANLARI DA GÖRÜŞTÜ

        İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Austin, Gallant'tan, İsrail'in, İran saldırılarına herhangi bir karşılık vermeden önce ABD'yi son gelişmeler hakkında bilgilendirmesini istedi.

        REKLAM

        Gallant da X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, görüşmede, İran saldırısına karşı İsrail'in savunma operasyonlarını anlattığını belirterek, "her türlü tehditle yüzleşmeye hazır, vatandaşlarını savunmaya da kararlı olduklarını" ifade etti.

        BİDEN TATİLİNİ YARIDA KESTİ

        ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi ile Orta Doğu'daki gelişmeleri yakından takip etmek amacıyla tatilini yarıda keserek başkent Washington'a dönmüştü.

        Biden'in Beyaz Saray'da düzenlenen güvenlik zirvesi için kurmaylarını topladığı bildirilmişti.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ABD
        #iran
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte sıcak gecenin sıcak saatleri
        İşte sıcak gecenin sıcak saatleri
        İsrail: Saldırılarda 1 kişi yaralandı
        İsrail: Saldırılarda 1 kişi yaralandı
        İsrailliler sığınaklara koştu
        İsrailliler sığınaklara koştu
        İran: Saldırı sonuçlandı
        İran: Saldırı sonuçlandı
        AB ve bazı ülkelerden İran'a kınama
        AB ve bazı ülkelerden İran'a kınama
        Üç ülke hava sahasını kapattı
        Üç ülke hava sahasını kapattı
        Biden tatilini yarıda kesti
        Biden tatilini yarıda kesti
        İran, İsrail'e saldırdı
        İran, İsrail'e saldırdı
        Havadan savaş yağdı...
        Havadan savaş yağdı...
        İran'ın operasyonunun adı nereden geliyor?
        İran'ın operasyonunun adı nereden geliyor?
        İstanbul Film Festivali’nde görmek istediğim 10 film
        İstanbul Film Festivali’nde görmek istediğim 10 film
        Beşiktaş'ta Santos dönemi sona erdi
        Beşiktaş'ta Santos dönemi sona erdi
        "Beşiktaş'a yakışmıyordu"
        "Beşiktaş'a yakışmıyordu"
        "Kaybetmeye mahkum"
        "Kaybetmeye mahkum"
        Beşiktaş 1-1 eriyor!
        Beşiktaş 1-1 eriyor!
        1 kişinin öldüğü teleferik faciasında herkes kurtarıldı
        1 kişinin öldüğü teleferik faciasında herkes kurtarıldı
        Tatil için gelmiş!
        Tatil için gelmiş!
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Sabahları erken kalkabilmenin 10 yolu
        Sabahları erken kalkabilmenin 10 yolu
        Habertürk Anasayfa