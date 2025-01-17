ABD'de TikTok yasağı onandı

ABD'de Federal Mahkeme tarafından alınan kararla TikTok'un yasaklanmasına karar verilmişti. Karar, ABD Yüksek Mahkemesince de onandı. Böylelikle bir değişiklik olmaması durumunda TikTok 18 Ocak'ta ABD'de yasaklanacak.

TikTok, kullanıcılarına hesap içeriklerini ve bilgilerini depolamaları için imkan tanıyacak. Böylelikle kullanıcıların mağduriyetinin önüne geçilecek.

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Ancak ABD Başkanı Joe Biden'ın TikTok yasağını uygulamayacağına dair iddialar da bulunuyor.

47. ABD Başkanı olarak seçilen Donald Trump ise "TikTok yasağıyla ilgili karar bana kalmış bir şey. Nasıl bir karar alacağımı göreceksiniz" dedi.