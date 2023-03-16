AA

ABD Çalışma Bakanlığı, şubat ayına ait ithalat ve ihracat fiyat endekslerini açıkladı.

Buna göre, ülkede ithalat fiyat endeksi şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 azaldı.

Piyasa beklentileri ithalat fiyat endeksinin bu dönemde yüzde 0,2 azalması yönündeydi. Art arda sekiz ay düşüş kaydeden ithalat fiyat endeksi ocakta da yüzde 0,4 azalmıştı.

İthalat fiyat endeksi, şubatta bir önceki yılın aynı dönemine göre de yüzde 1,1 azaldı ve Aralık 2020'den bu yana ilk kez yıllık bazda düşüş kaydetti.

Ülkede ihracat fiyat endeksi ise şubatta aylık bazda yüzde 0,2 arttı.

Piyasa beklentileri ihracat fiyat endeksinin bu dönemde yüzde 0,1 azalması yönündeydi. Yükselişini ikinci aya taşıyan ihracat fiyat endeksi, ocakta yüzde 0,5 artmıştı.

İhracat fiyat endeksi, şubatta yıllık bazda ise yüzde 0,8 azaldı.

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