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ABD'de mayıs ayı enflasyon verileri açıklandı. Buna göre mayısta yıllık enflasyon yüzde 8.6 ile 1981'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Yıllık enflasyon yüzde 8.3'lük piyasa beklentisini aştı.

Mart ayında enflasyon yüzde 8.5, nisanda ise yüzde 8.3 olarak açıklanmıştı. ABD İşgücü İstatistikleri Bürosu verilerine göre mayısta aylık enflasyon nisandaki yüzde 0.3'lük seviyeden yüzde 1'e yükseldi.

Bürodan yapılan açıklamada fiyat artışlarının genele yayıldığı, barınma, enerji ve gıda endekslerindeki artışların ise enflasyona en yüksek katkıyı verdiği belirtildi.

ABD'de enflasyonun 20 yıllık seyri:

AKARYAKIT FİYATLARINDA YÜKSELİŞ

Nisan ayında gerileyen enerji endeksi mayısta yüzde 3.9 yükseldi. Akaryakıt fiyatlarında yaşanan yüzde 4.1'lik artış bu yükselişi tetikledi. ABD'de enerji fiyatları son 1 yılda yüzde 34.6 yükseldi.

Mayıs ayında gıda fiyatlarında ise yüzde 1.2'lik artış yaşandı. Burada yumurta fiyatlarında yaşanan aylık yüzde 5 artış dikkat çekti.

FED'İN KARARLARINDA BELİRLEYİCİ

Söz konusu veri Fed'in faiz kararlarında belirleyici olduğu için tüm dünya tarafından dikkatle takip ediliyor. ABD'de Fed artan enflasyona karşı bu yıl parasal sıkılaşma adımları atmaya başladı. Fed mart ayında 2018'den bu yana ilk kez faiz artırımına giderek politika faizi aralığını 25 baz puan artırmıştı. Geçen ay ise 50 baz puanlık artırıma giderek politika faizini yüzde 0.75-1 aralığına çekti.

Önümüzdeki 3 toplantıda Fed'den yine 50'şer baz puanlık faiz artırımları bekleniyor. Ancak Fed Başkanı Jerome Powell enflasyondaki seyir beklenenden yüksek olursa daha agresif adımlar atabileceklerini belirtti.