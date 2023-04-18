Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Emlak

ABD'de konut başlangıçları martta beklentileri aştı

ABD'de konut başlangıçları, martta yüzde 0,8 azalışla 1 milyon 420 bine düşmesine karşın beklentilerin üzerinde geldi

Giriş: 18.04.2023 - 17:15 | Güncelleme: ABONE OL
ABD'de konut başlangıçları martta beklentileri aştı
AA

ABD Ticaret Bakanlığı, mart ayına ait konut başlangıçları ve inşaat izinleri istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, konut başlangıçları, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,8 azalarak 1 milyon 420 bine geriledi.

Piyasa beklentilerinin üstünde gelen konut başlangıçlarının 1 milyon 400 bin olması öngörülüyordu. Konut başlangıçları, şubatta 1 milyon 432 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

Ülkede konut başlangıçları, martta yıllık bazda da yüzde 17,2 azaldı.

İNŞAAT İZİNLERİ BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

İnşaat izinleri, martta aylık bazda yüzde 8,8 azalarak 1 milyon 413 bin seviyesine düştü. Bu dönemde beklentilerin altında kalan inşaat izinlerinin 1 milyon 450 bin olması öngörülüyordu.

İnşaat izinleri, şubatta 1 milyon 550 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

ABD'de inşaat izinleri, martta yıllık bazda da yüzde 24,8 azaldı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Gözler Nisan ayı Aile Destek Paketi ödemelerinde!
Gözler Nisan ayı Aile Destek Paketi ödemelerinde!
"Cumhurbaşkanı'mızı nefret diliyle hedef alanları kınıyoruz"
"Deprem bölgesindeki çocukların ağır depresyon altında olduklarını düşünüyoruz"
Ceren Damar için imza kampanyası başlatıldı
Ceren Damar için imza kampanyası başlatıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.