Reuters

Küresel çapta etkisini sürdüren koronavirüs salgını ABD ekonomisinde tahribat yaratmaya devam ediyor. Geçen hafta aralarında beyaz yakalı çalışanların da bulunduğu 3 milyona yakın ABD'li işsizlik maaşı başvurusunda bulundu. ABD Çalışma Bakanlığı 9 Mayıs ile biten haftada 2.981 milyon kişinin işsizlik maaşı başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

Ekonomistler 2.5 milyon kişinin işsizlik maaş başvurusunda bulunacağını tahmin ediyorlardı. İşsizlik maaş başvurusunda bulunanların sayısı 28 Mart ile biten haftada 6.9 milyon kişi ile rekor kırdıktan sonra kademeli olarak azaldı. Bir önceki hafta 3.176 milyon kişi başvuruda bulunmuştu.

İstihdam piyasası hakkındaki en erken verilerden olan işsizlik maaşı başvuruları ekonominin Mayıs ayında, aylık bazda

art arda üçüncü defa sert istihdam kayıpları yaşayacağına işaret ediyor. Koronavirüs nedeniyle ABD'de Nisan ayında 20.5 milyon kişi işsiz kaldı. İstihdam 1930'lu yıllardaki Büyük Buhran'dan bu yana görülmemiş ölçüde azaldı.