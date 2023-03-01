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Haberler Teknoloji ABD'de, çip teşviki alan şirketlerin fazla karlarını paylaşmaları gerekecek

ABD'de, çip teşviki alan şirketlerin fazla kârlarını paylaşmaları gerekecek

ABD'de Başkan Joe Biden yönetimi, yarı iletken üretimi için 52,7 milyar dolarlık desteği de içeren programdan teşvik alan çip şirketlerinin, fazla kârlarını paylaşmalarını zorunlu kılıyor

Giriş: 01.03.2023 - 11:02 | Güncelleme: ABONE OL
ABD'de, çip teşviki alan şirketlerin fazla karlarını paylaşmaları gerekecek
ABD'de çip teşviki alan şirketlerden kâr talebi
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ABD Ticaret Bakanlığı, ülkede çip üretiminin ve bu konudaki bilimsel araştırmaların artırılması adına düzenlenen CHIPS yasası kapsamında, imalat teşvikleri için başvuruların haziran sonunda alınmaya başlanacağını açıkladı.

Bakanlık, 150 milyon dolardan fazla doğrudan finansman alan şirketlerin, anlaşmaya varılan eşik üzerindeki karlarının bir kısmını ABD hükümetiyle paylaşması ile çalışanları için uygun fiyatlı ve erişilebilir çocuk bakımını nasıl sağlayacaklarına dair bir plan sunmaları gerektiğini bildirdi.

ABD'de 9 Ağustos 2022'de ABD Başkanı Biden tarafından imzalanarak yürürlüğe giren CHIPS yasası, yerli yarı iletken üretiminin artırılmasını ve otomobilden elektroniğe kadar birçok sektörde üretimde aksamaya neden olan çip kıtlığını hafifletmeyi amaçlıyor.

Yasa, yarı iletken üretimi için 52,7 milyar dolarlık desteğin yanı sıra yarı iletken fabrikalarının kurulumunu teşvik etmek için 4 yıllığına yüzde 25'lik vergi indirimini içeriyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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