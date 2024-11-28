ABD, Çin'e yeni kısıtlamalara hazırlanıyor

Bloomberg News'in haberine göre kısıtlamaların önümüzdeki hafta açıklanabileceğini söyleyen kaynaklar, kısıtlamaların zamanlaması ve sınırlarının birkaç kez değiştiğini ve yayınlanana kadar hiçbir şeyin kesin olmadığını vurguladı.

Karar, ABD yetkililerinin aylarca süren müzakereleri, Japonya ve Hollanda'daki müttefiklerle yapılan müzakereler ve Amerikan çip ekipmanı üreticilerinin yoğun lobi faaliyetlerinin ardından geldi.

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Habere göre son teklif önceki taslaklardan önemli farklılıklar içeriyor. Birinci farklılık, ABD'nin ticaret kısıtlama listesine hangi Çin şirketlerini ekleyeceği konusunda görülüyor. Kaynakların aktardığına göre ABD daha önce Çin'in teknoloji endüstrisinin merkezindeki telekom devi Huawei Technologies Co. ile çalışan 6 tedarikçiye yaptırım uygulamayı düşünmüştü. Ancak şimdi, yapay zeka bellek çipi teknolojisini geliştirmeye çalışan ChangXin Memory Technologies Inc.'in dikkate değer bir şekilde listeye dahil edilmemesiyle, Huawei tedarikçilerinden yalnızca bazılarının kuruluş listesine eklenmesinin planlandığı ifade edildi. Habere göre mevcut kısıtlamalar daha önce değerlendirilen daha önlemlere göre daha ılımlı kalıyor.

Ancak şu anda değerlendirilen kısıtlamalar, Huawei'nin çip üretim ortağı olan Semiconductor Manufacturing International Corp.'a ait 2 çip fabrikasını da yaptırıma tabi tutacak. Wired ABD'nin önümüzdeki pazartesi günü yeni kısıtlamalar açıklayabileceğini bildirdi.