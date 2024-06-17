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        Haberler Dünya Avrupa AB'yi gelecek 5 yıl yönetecek isimler belirleniyor | Dış Haberler

        AB'yi gelecek 5 yıl yönetecek isimler belirleniyor

        Geçtiğimiz günlerde Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin tamamlanmasının ardından Avrupa Birliğini önümüzdeki 5 yıl yönetecek isimlerin belirlenmesi için Brüksel'de toplantı düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 20:41 Güncelleme: 17.06.2024 - 20:41
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        AB'yi gelecek 5 yıl yönetecek isimler belirleniyor
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        Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin ardından AB'yi gelecek 5 yıl yönetecek isimleri belirlemek için gayri resmi zirvede bir araya geldi.

        AB'ye üye 27 ülkenin lideri, Brüksel'de Birliğin en üst yönetici pozisyonları olan AB Konseyi, AB Komisyonu ve AP başkanlıkları ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliğine uygun gördükleri isimleri müzakere etmek üzere Brüksel'de toplandı.

        KARAR RESMİ ZİRVEDE DUYURULACAK

        Gayri resmi nitelikte liderleri akşam yemeği masasında buluşturan zirvenin sonunda resmi bir karar açıklanmayacak. Karar, 27-28 Haziran'daki resmi zirvede duyurulacak.

        Ancak kulislerde en önemli 4 koltuğa kimlerin oturacağı konusunda şimdiden uzlaşıya varıldığı belirtiliyor.

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        Von der Leyen'in üyesi olduğu Avrupa Halk Partisi (EPP), 720 sandalyenin 189'unu elde ederek bir kez daha AP seçimini birinci tamamlamıştı.

        BİR DÖNEM DAHA URSULA VON DER LEYEN

        27 liderden 13'ünün EPP'li olduğu ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Almanya Başbakanı Olaf Sholz'un da von der Leyen'e destek açıkladığı için AB Komisyonu Başkanlığını bir dönem daha Ursula von der Leyen'in alacağına kesin gözüyle bakılıyor.

        EPP'li Roberta Metsola'nın da bir dönem daha AP Başkanı olacağı tahmin ediliyor.

        AB'nin dış politika ve güvenlik şefi Josep Borrell'in yerine zikredilen isim ise kısa süre önce NATO Genel Sekreterliği için de istekli olduğunu açıklayan Estonya Başbakanı Kaja Kallas.

        Charles Michel'in yerine "AB liderlerine liderlik etmesi" için ise Portekiz'in eski Başbakanı Antonio Costa'nın adı geçiyor.

        AP'NİN DE ONAYI GEREKECEK

        AB'nin yürütme organı Komisyonun Başkanı, Komisyonun tüm üyeleri ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisinin, ilk defa 16 Temmuz'da toplanacak AP Genel Kurulu'nun onayını alması gerekiyor.

        Bu durum özellikle von der Leyen için risk teşkil ediyor. Zira EPP 189 sandalyeye sahip olsa da Alman siyasetçinin toplamda 361 oya ihtiyacı var. Bu nedenle von der Leyen'in 16 Temmuz'a kadar siyasi gruplar arasında ittifak çabalarına devam etmesi bekleniyor.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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