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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Uludağ İhracatçı Birlikleri kayıtlarından yapılan derlemeye göre, bu yıla iyi başlangıç yapan gemi ve yat sektöründe ocak-şubat ihracatı oransal bazda yüzde 53 arttı.

Mart ayında yüzde 30 düşüşe rağmen gemi ve yat sektörünün ihracatı, yılın ilk çeyreğinde, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 21,81 artışla 325 milyon 549 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

LÜKSEMBURG'A 50 MİLYON DOLARLIK GEMİ VE YAT İHRACATI

Gemi ve yat sektöründe ülkeler bazında rakamlara bakıldığında ihracatın yaklaşık üçte biri ana pazar Norveç'e yapıldı. Söz konusu ülkeye ocak-mart döneminde ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 azalarak 112 milyon 324 bin dolara geriledi.

İlk çeyrekte bu sektörde en çok ihracat yapılan ikinci ülke ise Lüksemburg oldu. Geçen yıl gemi ve yat ihracatının yapılmadığı Lüksemburg'a bu yılın ocak-mart döneminde 50 milyon 893 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

Rusya, en çok ihracatın yapıldığı üçüncü ülke olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın ocak-mart döneminde sadece 324 bin dolarlık ihracatın yapıldığı Rusya'ya bu senenin aynı döneminde 28 milyon 95 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

Rusya'yı yüzde 873 artış ve 18 milyon 71 bin dolarla Hollanda, yüzde 54 yükseliş ve 16 milyon 572 bin dolarla İtalya ve yüzde 13 azalış ve 15 milyon 475 bin dolarlık ihracatla Marshall Adaları takip etti.

İlk 10 ülke sıralamasında 6'ncı sırada yer alan İngiltere'de de yüksek oranlı artış yaşandı. Geçen yılın ocak-mart döneminde sadece 276 bin dolarlık gemi ve yat ihracatının yapıldığı İngiltere'ye bu yılın aynı döneminde 14 milyon 50 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

AB ÜLKELERİNE İHRACAT YÜZDE 46 ARTTI

Ülke grupları bazında incelendiğinde Norveç, Arnavutluk, Ukrayna, Belarus ve İsviçre'nin aralarında bulunduğu diğer Avrupa ülkeleri, en çok ihracat yapılan bölge oldu. Bu bölgeye ilk çeyrekte toplam 112 milyon 890 bin dolarlık gemi ve yat ihracatı yapıldı.

İkinci sırada ise AB ülkeleri yer aldı. Ocak-mart döneminde AB ülkelerine yüzde 46'lık artışla 112 milyon 358 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

İlk çeyrekte Bağımsız Devlet Topluluğu ülkelerine 28,5 milyon dolar, Afrika ülkelerine ise 24 milyon 226 bin dolarlık gemi ve yat ihracatı yapıldı.

EN FAZLA KATKIYI İSTANBUL, YALOVA, İZMİR VE BURSA VERDİ

İlk çeyrekte en fazla gemi ve yat ihracatı İstanbul'dan yapıldı. Ocak-mart döneminde, yüzde 80 artışla 180 milyon 97 bin dolarlık ihracatın gerçekleştirildiği İstanbul ilk sırada yer aldı.

İstanbul'u yüzde 8 artış ve 128 milyon 285 bin dolarlık dış satımla Yalova izledi. Ocak-mart döneminde, İzmir yüzde 83 düşüş ve 6 milyon 371 bin dolarlık ihracatla üçüncü, Bursa yüzde 132 yükseliş ve 6 milyon 263 bin dolarla dördüncü olarak kayıtlara geçti.