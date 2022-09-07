AB'den Rus gazına tavan fiyat

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rus gazına tavan fiyat uygulanmasını teklif edeceklerini söyledi. Rusya'nın aktif bir şekilde doğalgaz piyasasını manipüle ettiğini belirterek "Putin'in Ukrayna'daki korkunç savaşını finanse eden gelirleri azaltmalıyız" dedi.

Birlik içinde enerji alanında alınacak tasarruf tedbirlerine ilişkin de açıklamada bulunan von der Leyen "Düşük maliyetle elektrik üreten şirketlerin gelirlerine tavan uygulanmasını teklif edeceğiz. Elektriğin en yoğun kullanıldığı zamanlarda tüketimi düşürme hedefi belirlenmesini teklif edeceğiz" dedi.

PUTİN'DEN UYARI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu açıklama öncesinde 'tavan fiyat' uygulayan ülkelere doğalgaz ve petrol arzını keseceklerini belirtmişti.

Rusya’nın enerjiyi bir silah olarak kullandığına yönelik suçlamaları kabul etmediklerini belirten Putin, “Bu tam bir saçmalık. Bize gelen talep doğrultusunda doğalgaz sevk ediyoruz. Eğer türbini verirseniz Kuzey Akım’ı yarın faaliyete geçiririz. Ama vermiyorlar” dedi.

AB Enerji Bakanlığı, komisyonun tavsiyelerini görüşmek üzere cuma günü acil bir toplantı gerçekleştirecek.