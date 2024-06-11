Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.110,94 %1,13
        DOLAR 32,3652 %-0,01
        EURO 34,7442 %-0,35
        GRAM ALTIN 2.412,72 %0,46
        FAİZ 42,95 %0,77
        GÜMÜŞ GRAM 30,61 %-1,05
        BITCOIN 67.173,00 %-3,50
        GBP/TRY 41,2233 %-0,06
        EUR/USD 1,0724 %-0,38
        BRENT 81,62 %-0,01
        ÇEYREK ALTIN 3.944,79 %0,46
        Haberler Ekonomi Otomobil AB, Çin'in elektrikli otomobillerine ek vergi getirmeye hazırlanıyor - Otomobil Haberleri

        AB, Çin'in elektrikli otomobillerine ek vergi getirmeye hazırlanıyor

        Avrupa Birliği'nin (AB), Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillere yönelik ek vergi kararını bu hafta açıklaması bekleniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 14:39 Güncelleme: 11.06.2024 - 14:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çinli elektriklilere ek vergi geliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        AB Komisyonu'nun, Çin'in elektrikli otomobil üretimine sağladığı devlet sübvansiyonlarına ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında alacağı tedbirleri ve ithal edilen ürünlere uygulanacak geçici ek gümrük vergisi kararını çarşamba günü resmen duyurması planlanıyor.

        Son yıllarda Avrupa ülkelerinde satılan elektrikli otomobillerde Çinli üreticilerin payı hızla yükseliyor.

        Çin'de üretilen düşük fiyatlı ve sübvanse edilmiş elektrikli otomobillerin satışları diğer rakiplerini hızla geride bırakıyor.

        Çinli markaların AB'de satılan elektrikli araçlardaki payı 2019'da yüzde 1'in altındayken, son dönemde yüzde 8'e ulaştı. Bu oranın, önlem alınmaması halinde hızla yükselmeye devam edeceği belirtiliyor.

        REKLAM

        Çin'in benzer segmentlerdeki elektrikli otomobil fiyatları Avrupa'da üretilen modellerin yüzde 20 altında seyrediyor.

        Çin'de, BYD, SAIC, Geely gibi markalar ile Tesla ve farklı Avrupa şirketlerinin üretimleri yapılıyor.

        AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, geçen yıl eylül ayında yaptığı "Birliğin Durumu" konuşmasında, Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillerin soruşturulacağını açıklamıştı.

        Von der Leyen, elektrikli araçların Avrupa için büyük potansiyele sahip bir sektör olduğuna işaret ederek, "Küresel pazarlar artık daha ucuz Çin elektrikli otomobilleriyle dolup taşıyor. Çin elektrikli otomobillerinin fiyatları devasa devlet sübvansiyonlarıyla yapay olarak düşük tutuluyor. Bu durum pazarımızın işleyişini bozuyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

        AB Komisyonu, Çin'den Birlik üyesi ülkelere ithal edilen elektrikli otomobiller konusunda soruşturma başlatıldığına ilişkin resmi bildirimi ise bu açıklamanın ardından ekim ayında yayımlamıştı.

        REKLAM

        DESTEK VE SÜBVANSİYONLAR İNCELENİYOR

        Soruşturmada AB, hangi ülkenin markası olduğuna bakmaksızın Çin'de üretilen ve AB'ye gönderilen elektrikli otomobillere sağlanan destek ve sübvansiyonları inceliyor.

        Çin menşeli elektrikli otomobillerin sübvanse edildiği ve bu durumun AB sanayisine zarar verdiğinin tespit edilmesi beklenen soruşturma sonucunda, Çin'den sübvansiyon alan ve AB ülkelerine gönderilen elektrikli otomobillere ek gümrük tarifeleri uygulanması söz konusu olacak.

        AB Komisyonunun bu hafta elektrikli araç ithalatına geçici gümrük vergisi uygulayacağını Çin'e bildirmesi, böylece Pekin ile AB arasında bir ticari sürtüşmenin başlaması beklentisi de bulunuyor.

        Çin'in bu duruma misilleme olarak bazı Avrupa ürünlerine yönelik benzer vergiler uygulaması bekleniyor.

        Geçici tarifeleri kalıcı hale getirmeye yönelik karar alınması için ise üye ülkelerin onayı gerekiyor.

        YÜZDE 25 İLAVE VERGİ BEKLENİYOR

        AB, halihazırda Çin'in elektrikli otomobillerine yüzde 10 oranında gümrük vergisi uyguluyor. Tedbir çerçevesinde yüzde 10 ila 25 arasında ilave verginin konulması öngörülüyor.

        REKLAM

        Çin uzun süredir otomotiv sektörünü sübvanse etmediğini, çok verimli üretim gerçekleştirdiğini, ihracatının, batı ülkelerinin yeşil hedeflerine ulaşmasına yardımcı olduğunu savunuyor.

        ABD YÜZDE 100 VERGİ KOYDU

        Bu alanda ABD de ek vergi kararı almıştı. ABD yönetimi, geçen ay Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillerdeki tarife oranını 4 kat artırarak yüzde 100'e yükseltmişti.

        Türkiye de yerli üretimin iç pazardaki payının yükseltilmesi ve korunması ile yurt içine yatırımların özendirilmesi amacıyla Çin menşeli benzinli ve hibrit binek otomobillere ithalat değerinin yüzde 40'ı seviyesinde ilave gümrük vergisi uygulanmasına karar vermişti.

        Türkiye, daha önce, AB ve ABD'nin son dönemde uyguladığı elektrikli otomobillere ek vergi uygulamasına gitmiş ve Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillere yüzde 40 ek vergi başlatmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Murat Soydan hayatını kaybetti
        Murat Soydan hayatını kaybetti
        Türkiye’de DNA analizi ile çözülen ilk cinayet!
        Türkiye’de DNA analizi ile çözülen ilk cinayet!
        Olimpos'un en eski tesisi Kadir'in Ağaç Evleri yandı
        Olimpos'un en eski tesisi Kadir'in Ağaç Evleri yandı
        Sesizliğini bir hafta sonra bozdu
        Sesizliğini bir hafta sonra bozdu
        ABD vizesi için bekleme süresi 2 yılı aştı
        ABD vizesi için bekleme süresi 2 yılı aştı
        Aşkına karşılık bulamadı! 70'lerde teselli buldu
        Aşkına karşılık bulamadı! 70'lerde teselli buldu
        'Vahşete neden engel olmadın cinayeti'nde dava açıldı!
        'Vahşete neden engel olmadın cinayeti'nde dava açıldı!
        7 adımda mutfağı işgal eden karıncalardan kurtulabilirsiniz...
        7 adımda mutfağı işgal eden karıncalardan kurtulabilirsiniz...
        "Oynamayan oyuncu istemiyorum!"
        "Oynamayan oyuncu istemiyorum!"
        Filler birbirlerini isimleriyle çağırıyor!
        Filler birbirlerini isimleriyle çağırıyor!
        Semih Kılıçsoy bir dev daha talip
        Semih Kılıçsoy bir dev daha talip
        Vahşet halıdaki etiketten çözüldü!
        Vahşet halıdaki etiketten çözüldü!
        Olay anı kamerada! Silahlı saldırganın üzerine atladı!
        Olay anı kamerada! Silahlı saldırganın üzerine atladı!
        Mourinho’ya 24 milyon euro verecek olan Fenerbahçe, 1932’de “Parasız kaldık” diyerek Atatürk’ten 500 lira almıştı!
        Mourinho’ya 24 milyon euro verecek olan Fenerbahçe, 1932’de “Parasız kaldık” diyerek Atatürk’ten 500 lira almıştı!
        Emin Bayram'ın rotası yurt dışı
        Emin Bayram'ın rotası yurt dışı
        "Geri Kabul Anlaşması sonlandırılmalı"
        "Geri Kabul Anlaşması sonlandırılmalı"
        Memurlar hangi ek işleri yapabilir?
        Memurlar hangi ek işleri yapabilir?
        Rus lider Putin Hakan Fidan ile görüşecek
        Rus lider Putin Hakan Fidan ile görüşecek
        Türkiye'nin 2. astronotu Atasever yurda döndü
        Türkiye'nin 2. astronotu Atasever yurda döndü
        "Ya yurt dışına ya buralara yöneleceğiz"
        "Ya yurt dışına ya buralara yöneleceğiz"
        Habertürk Anasayfa