BİM, ŞOK ve A101 her hafta farklı ürün kategorilerinin yer aldığı aktüel katalogları yayınlıyor. Bu hafta üç zincir markette beyaz eşya, kamp malzemeleri, teknolojik aletler, mutfak gereçleri, küçük ev aletleri, ev ve giyim tekstili gibi birçok kalemde ürün satışa çıktı. Peki, ŞOK, BİM ve A101'de bu hafta neler var? İşte, detaylar...