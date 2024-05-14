A101, ŞOK ve BİM'de bu hafta neler var? 8-17 Mayıs güncel aktüel kataloglar
Her hafta BİM, ŞOK ve A101 çeşitli ürünleri satışa çıkarıyor. Haftalık olarak yayınlanan aktüel katalogların her birinde farklı kategorideki ürünler satışa çıkıyor. Bu hafta üç markette; kamp malzemeleri, beyaz eşya ve küçük ev aletler gibi birçok ürün yer aldı. İşte, 8-17 Mayıs A101, ŞOK ve BİM aktüel kataloğu ile indirimli ürünler...
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BİM, ŞOK ve A101 her hafta farklı ürün kategorilerinin yer aldığı aktüel katalogları yayınlıyor. Bu hafta üç zincir markette beyaz eşya, kamp malzemeleri, teknolojik aletler, mutfak gereçleri, küçük ev aletleri, ev ve giyim tekstili gibi birçok kalemde ürün satışa çıktı. Peki, ŞOK, BİM ve A101'de bu hafta neler var? İşte, detaylar...
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BİM'DE BU HAFTA KAMP MALZEMELERİ VAR
BİM 17 Mayıs 2024 Cuma aktüel kataloğu kapsamında çeşitli kamp malzemesi, beyaz eşya ve mutfak gereçleri satışta.
Northpacific Aile Tipi Çadır - 4.999 TL
Northpacific Verandalı Çadır - 3.999 TL
Northpacific Hızlı Kurulan Duş-Giyinme Tuvalet Çadırı - 799 TL
Northpacific Uyku Tulumu - 599 TL
Northpacific Şişme Kamp Yastığı - 199 TL
Northpacific Fonksiyonel Kamp Sandalyesi - 1.799 TL
BİM AKTÜEL 14-17 MAYIS KATALOĞUNUN TAMAMINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ
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Proware Solar Panelli Güç Kaynağı - 1.599 TL
Kamp Işığı - 139 TL
Paslanmaz Çelik 3'lü Kamp Yemek Seti - 999 TL
El Feneri - 189 TL
Northpacific Çok Fonksiyonlu Outdoor Kol Saati - 449 TL
Northpacific Katlanabilir Matara - 199 TL
BİM AKTÜEL 14-17 MAYIS KATALOĞUNUN TAMAMINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ
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A101'DE BU HAFTA KÜÇÜK EV ALETLERİ VE BEYAZ EŞYA SATIŞTA
16 Mayıs A101 aktüel kataloğunda televizyon, beyaz eşya, küçük ev aletleri, motorlu bisiklet, mobilya, kamp malzemeleri gibi birçok ürün yer alıyor.
Volta VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet 15.490 TL
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Fantom Carbon Dikey Süpürge 1.299 TL
Kiwi Gazlı Barbekü 3.999 TL
Kiwi Standlı Vantilatör 699 TL
Kiwi Elektrikli Cam Cezve 400 ml 399 TL
Kiwi Çubuk El Blender 329 TL
Kiwi Şarjlı Damacana Su Pompası 109 TL
Kiwi Şarjlı Ağız Duşu 649 TL
Kiwi Döner Başlıklı Çocuk Diş Fırçası 279 TL
Arzum Perry Saç Kurutma Makinesi 599 TL
Sinbo Dijital Baskül 169 TL
Aprilla Şarjlı Saç Kesme Makinesi 549 TL
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ŞOK'TA BU HAFTA YATAK VE BAVUL SETLERİ RAFLARDA
ŞOK 8-14 Mayıs tarihleri arasında iki farklı aktüel yayınladı. Küçük ev aletleri, beyaz eşya, yatak, koltuk, hazır giyim ürünleri, ev tekstili ve mutfak gereçleri gibi birçok ürün raflardaki yerini aldı.
Valiz çeşitleri 4.599 TL ile 13.799 TL arasında değişiyor.
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Palace lüks torba yaylı çift kişilik yatak 4.999 TL
Valeria katlanabilir yatak olabilen koltuk 1.999 TL
Kapitoneli dekoratif yuvarlak minder 849 TL